Des raccourcis clavier existent également pour les téléphones mobiles et celui-ci est le plus utile que je connaisse

On qualifie souvent les smartphones de petits ordinateurs de poche, mais saviez-vous que ces derniers disposent également de raccourcis ? L'un d'entre eux facilite votre grandement la vie...

Les smartphones s'imposent de plus en plus comme des compagnons essentiels à notre quotidien. Certains d'entre eux peuvent même remplacer nos ordinateurs avec leurs fonctions avancées, leur écran pliable ou leur compatibilité avec un écran externe. Mais saviez-vous que nos iPhone et smartphones sous Android disposent également de plusieurs raccourcis capables de vous faciliter la vie ? Il y en a un en particulier qui est assez méconnu mais qui me semble des plus utiles lorsque vous tapez du texte dans un message SMS, sur WhatsApp ou par mail et qui mérite d'être partagé.

Qui n'a jamais transpiré à grosses gouttes en tentant de corriger un mot mal orthographié ou quand ses doigts ont malencontreusement dérapé sur les touches ? Quand on réalise qu'un caractère indésirable s'est glissé en plein milieu d'un mot qui se trouve lui même enfoui au milieu d'un long message, revenir en arrière et faire atterrir le curseur pile au bon endroit se révèle souvent très compliqué. Sauf peut être pour les rares personnes dotées de doigts de fée.

Le raccourci en question est précisément conçu pour ce genre de situation récurrentes dans les applications de messagerie, mais également sur un tchat en ligne ou sur les réseaux sociaux. Il est disponible sur une très large gamme de mobiles mais est pourtant inconnu par la plupart des utilisateurs de smartphones.

Contrôlez plus facilement vos messages avec un simple raccourci

Si plusieurs personnes savent déjà de quel raccourci je parle (un indice : cela concerne la barre ESPACE), ils pourront témoigner de la grande utilité de ce dernier dans un cas bien précis. Afin d'utiliser ce raccourci, vous devez vous trouver dans une application qui laisse apparaître votre clavier de smartphone. Maintenez alors la barre ESPACE quelques secondes avec votre doigt et glissez le vers la gauche ou la droite. Vous pourrez alors vous déplacer avec très grande précision au sein du texte que vous étiez en train de saisir ! Une fonction très pratique pour revenir en arrière sans supprimer tout ce que l'on a écrit précédemment.

Bien sûr, il est également possible de toucher directement votre texte, mais cette option est souvent très peu précise (surtout si l'on dispose de doigts un peu épais). Maintenir la barre ESPACE vous permet de contrôler plus précisément la position de votre curseur et fonctionne aussi bien sur iPhone que sur un téléphone Android.

Attention cependant : si vous disposez d'un clavier que vous avez téléchargé sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne dispose pas de cette option. Les claviers intégrés à l'iPhone et smartphones Android comme iMessage, SwiftKey ou GBoard sont en revanche compatibles avec ce raccourci.