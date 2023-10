Surveillez bien vos mises à jour WhatsApp : cette nouveauté tant attendue arrive enfin et va vous faciliter la vie

Une nouvelle fonctionnalité à venir dans WhatsApp devrait grandement changer la manière dont vous utilisez l'application au quotidien. Il sera bientôt possible de créer plusieurs comptes et de naviguer entre ces derniers.

WhatsApp n'a de cesse de mettre à jour régulièrement sa messagerie avec de nouvelles fonctionnalités. Si l'application a déjà prévu une grosse refonte de son interface dans les semaines à venir, il ne s'agirait pas de la seule nouveauté prévue. Parmi les prochaines options disponibles dans WhatsApp, Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook et du groupe Meta qui détient les droits de l'application) a annoncé qu'il sera très bientôt possible d'alterner entre plusieurs comptes.

Pour illustrer cette annonce, Mark Zuckerberg a préféré joindre les mots à la démonstration. Le président de Facebook a publié un court message sur son profil avec une photo qui illustre cette nouvelle fonctionnalité. On y observe donc deux comptes distincts avec le profil de base de Zuckerberg et un second portant la mention "travail".

© Meta / Mark Zuckerberg

Il sera donc possible de créer plusieurs comptes au sein de votre application et de naviguer entre ces derniers. Mark Zuckerberg précise également : vous n'aurez plus besoin de vous déconnecter à chaque fois, de porter deux téléphones ou de vous inquiéter d'envoyer des messages depuis le mauvais compte." Il n'est cependant pas précisé si cette fonctionnalité sera disponible avant la fin de l'année ou même si l'ensemble des smartphones (Android comme iOS) sont concernés.

Certains internautes n'ont cependant pas attendu pour réagir très négativement à l'annonce de cette fonctionnalité. Plusieurs utilisateurs ont argué que posséder de multiples comptes sur une application de messagerie faciliterait l'usage de comptes anonymes, les spams ou même la vie des personnes infidèles qui désirent mener une double vie. Un grand pouvoir implique toujours de grandes responsabilités comme on dit.