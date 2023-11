Ces nouvelles options magiques rendront vos appels vidéo bien moins ennuyeux, une mise à jour suffit

Nous avons testé ces nouvelles options qui rendent les appels vidéos plus cools et amusants. Vous aussi vous allez adorer...

Pour tous les aficionados de la technologie et les amateurs de nouveauté, les appels vidéo viennent de prendre une toute autre dimension. Avec le déploiement récent d'iOS 17 et d'iPadOS 17, Apple a intégré des réactions inspirées de Messages à FaceTime, apportant une touche visuelle ludique à vos conversations vidéo. Ces réactions ne sont pas déclenchées par des mots, mais par des gestes physiques, la plupart du temps des mains, donnant un côté magique à l'expérience utilisateur.

L'Américain Niels, plus connu sous le nom de @appledsign et autoproclamé "le plus grand influenceur Apple avec plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram", a présenté ces nouvelles fonctionnalités dans un tweet en octobre. Lorsque vous êtes en appel vidéo FaceTime sur un iPhone sous iOS 17 ou sur un iPad sous iPadOS 17, vous pouvez déclencher des effets à l'écran tels que des cœurs, des ballons, des confettis, des feux d'artifice et plus encore, qui s'affichent en surimpression sur la fenêtre FaceTime.

Ces effets peuvent être activés en maintenant une pression longue sur votre image dans FaceTime, ce qui fait apparaître un menu d'options de réactions. Mais vous pouvez aller encore plus loin en utilisant simplement des gestes physiques devant la caméra, sans avoir à toucher votre appareil.

Autant vous dire qu'à la rédaction, nous avons d'ores et déjà adopté ce nouveau style d'appel, plus cools et amusants. Par exemple, un pouce levé déclenche un "Like", et deux pouces levés sont suivis de feux d'artifice. De même, un pouce vers le bas signifie un "Dislike", et deux pouces vers le bas lancent une averse. Il existe huit réactions que vous pouvez effectuer en appel vidéo FaceTime, avec des effets visuels comme des ballons, de la pluie orageuse, des confettis, des rayons laser et des feux d'artifice.

Voici les gestes physiques correspondants :

Forme de cœur avec les deux mains - Émoji cœur

Pouce levé - Émoji pouce levé

Deux pouces levés - Feux d'artifice

Pouce vers le bas - Émoji pouce vers le bas

Deux pouces vers le bas - Nuage

Signe de la victoire avec une main - Ballons

Signe de la victoire avec deux mains - Confettis

Signe "rock n' roll" (en levant le petit doigt et l'index avec les deux mains) - Lasers



Ces réactions sont activées par défaut dans FaceTime et les applications tierces peuvent également adopter ces effets. Cependant, aussi amusants soient-ils, il peut y avoir des moments où vous ne souhaitez pas déclencher accidentellement des réactions, comme lors d'un appel professionnel ou d'un rendez-vous virtuel avec votre thérapeute. Heureusement, il est facile de les désactiver. Sur iPhone ou iPad, vous pouvez le faire via le Centre de contrôle, en tapant sur le bouton "Effets" puis sur le bouton "Réactions" pour le désactiver.

Sur Mac, les effets FaceTime fonctionnent de la même manière. Véritable innovation dans l'univers des appels vidéo, ces effets promettent d'apporter joie et spontanéité à vos conversations. Il ne tient qu'à vous de les essayer pour égayer vos appels vidéo et impressionner vos amis et votre famille. N'attendez plus pour faire l'expérience de ces nouveaux effets, ils sont faits pour être adorés !