iPhone 14 : voici la meilleure offre du Black Friday aujourd'hui

C'est (re)parti pour un tour ! Tous les cybermarchands ont désormais lancé leur Black Friday ce vendredi 24 novembre. L'iPhone 14 est l'un des produits les plus attendus de cette édition 2023...

Comme chaque année, la grosse opération commerciale de fin d'année arrive juste après le lancement d'un nouvel iPhone qui vient dévaluer considérablement la génération précédente. C'est au tour de l'iPhone 14 de prendre un petit coup de vieux cette année et donc de susciter des espoirs de gros rabais chez les fans d'Apple.

Les promos sur l'iPhone 14 et ses congénères (iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max) lors du Black Friday sont d'autant plus attendues que l'appareil sorti en 2022 a un peu déçu : innovations jugées mineures par rapport à l'iPhone 13 et ventes un peu moins bonnes qu'à l'accoutumée devraient inciter les revendeurs à écouler les stocks.

Et le scénario semble bien en train de se confirmer. À la moitié de ce Black Friday, l'iPhone 14 plonge largement sous la barre symbolique des 730 euros en neuf et avoisine même les 600 euros en reconditionné ou d'occasion, grâce à une offre exceptionnelle sur le site de Rakuten.

Initialement affiché à 869 euros et toujours à ce prix sur l'Apple Store, l'iPhone 14 en version 128 Go affiche donc une réduction notable qui représente une économie de 150 à 250 euros par rapport au prix habituellement constaté. Une opportunité à saisir pour les amateurs de technologie Apple désireux de mettre la main sur le dernier modèle sans se ruiner.

Il est important de noter qu'en reconditionné, le produit présente toutes les garanties d'un produit neuf. L'iPhone 14, prédécesseur de l'iPhone 15, se distingue par ses caractéristiques techniques haut de gamme. Il est équipé d'un écran OLED LTPS de 6,1 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 1200 nits. Sous le capot, on trouve le système d'exploitation iOS 16, appuyé par 4 Go de mémoire vive et le processeur Apple A15 Bionic. Côté photographie, l'iPhone 14 ne déçoit pas avec son capteur grand angle de 12 MP, un capteur ultra grand angle de même résolution, et un module selfie 12 MP avec autofocus.

Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie de l'iPhone 14, il est recommandé de consulter notre article détaillé incluant un test complet du téléphone. Cette offre exceptionnelle représente une occasion unique pour acquérir l'iPhone 14 à un prix défiant toute concurrence, juste à temps pour Noël.