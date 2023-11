Black Friday iPhone 13 : utilisez cette astuce pour l'avoir encore moins cher

Pour le Black Friday, l'iPhone 13 voit déjà son prix valser. Sorti il y a deux ans, le smartphone d'Apple sera sans conteste le meilleur pour le rapport qualité-prix en 2023...

Pour tous ceux qui rêvent d'avoir un iPhone 13, le Black Friday 2023 est l'occasion parfaite ! On le dit haut et fort et on l'assume à Linternaute.com : c'est le smartphone qui offrira cette année le meilleur rapport qualité-prix lors de la grande foire aux promos. Sorti il y a deux ans, l'iPhone 13 avait marqué les esprits à l'époque par sa puissance et la qualité de ses prestations, notamment au niveau photographique. L'iPhone 14 avait d'ailleurs un peu déçu l'année suivante, n'apportant que des innovations mineures au petit bijou d'Apple. L'iPhone 15 fait un peu mieux cette année mais à des prix stratosphériques...

Alors que le Black Friday est officiellement fixé vendredi 24 novembre, le prix de l'iPhone 13 est déjà en chute libre. Vendu 749 euros pour sa version de base 128 Go chez Apple, il est passé sous les 650 euros chez plusieurs revendeurs comme Fnac, Amazon, Boulanger ou encore Rakuten. Mais il y a une astuce ce lundi pour le trouver encore moins cher : chez Carrefour, une carte de fidélité permettra d'obtenir 150 euros sur votre cagnotte pour l'achat d'un iPhone 13. Cela signifie que ce téléphone ne reviendra cette fois qu'à 549,99 euros. Une offre inratable à notre humble avis !

L'adhésion au Programme de Fidélité Carrefour est gratuit et sans engagement. Il vous est donc facile d'y souscrire pour bénéficier de l'offre. L'adhésion peut se faire sur le site www.carrefour.fr ou depuis l'application mobile Carrefour (pour une carte dématérialisée). Une carte physique est aussi disponible à l'accueil des magasins Carrefour, Carrefour Market, Market et de Proximité.

Pour bénéficier de l'offre du Black Friday sur le site de Carrefour, ajoutez l'iPhone 13 à votre panier et choisissez de le récupérer gratuitement dans un magasin Carrefour. Après votre achat, 150 euros seront ajoutés à votre cagnotte Carrefour. Vous pourrez utiliser cet argent plus tard pour d'autres achats dans le supermarché.

Si vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 13, lisez le test que nous avions effectué après sa sortie. L'iPhone 13, sorti en 2021 en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max, reste un excellent téléphone en 2023. Doté d'un écran OLED de 6,1 pouces, super lumineux et clair, il tourne à 4 Go de RAM et est alimenté par une batterie des plus fiables. Son processeur A15, made in Apple, comptait parmi les meilleurs du marché à sa sortie. Pour les photos et vidéos, l'iPhone 13 dispose d'un double capteur de 12 MP à l'arrière et un autre de 12 MP à l'avant.