Le smartphone le plus puissant de l'année n'est pas un Samsung ou un iPhone selon ce classement officiel

De tous les smartphones sortis en 2023, le plus puissant n'est pas un téléphone de chez Samsung ou Apple, ni même un Pixel de Google. C'est une autre marque connue pour ses modèles bas de gamme qui remporte la palme...

Chaque année, le site AnTuTu, référence mondiale en terme de comparatifs de téléphones, répertorie les smartphones de chaque constructeur et les teste pour en ressortir plusieurs classements. Parmi ces derniers, on retrouve notamment le listing des modèles les plus puissants sortis au cours des derniers mois. Si des marques bien connues comme Samsung s'en sortent généralement plutôt bien, il faut noter que le titre de smartphone le plus puissant de l'année ne revient ni à l'entreprise coréenne ni à Apple, ni même à Google avec ses célèbres Pixel.

Pour réaliser son classement, le site AnTuTu se se base sur plusieurs données lors de ses tests. Les experts du site analysent les performances de chaque smartphone sur plusieurs points, comme le processeur de l'appareil, la mémoire, etc... Le site dresse finalement une moyenne des différents relevés et établit son classement du smartphone le plus puissant chaque année.

En règle général, la puissance entre deux smartphone varie peu s'ils disposent du même processeur. Et c'est précisément sur ce point que se distingue le produit qui se tient à la première place en 2023 ! il s'agit du Xiaomi Mi 14 Pro (renommé Xiaomi 14 Pro en Europe), lancé il y a quelques semaines en Chine.

Le Xiaomi 14 Pro dispose d'un score total de 2 005 141 points dans le classement de AnTuTu. Il est ensuite suivi par le Nubia Z50S Pro (non sorti chez nous) avec 1 640 868 points et du Red Magic 8 Pro+ avec 1 639 221 points. La quatrième place revient également à un smartphone de la firme avec le Red Magic 8S Pro et 1 637 830 points. Enfin, en cinquiète position, on retrouve le Samsung Galaxy S23+ avec 1 560 297 points.

Et cette première n'est pas tant une surprise en soi. Pas tant parce que AnTuTu est un site internet chinois. Le Xiaomi 14 Pro est le seul smartphone Android à bénéficier du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 lancé au même moment. Il dispose donc d'une sacrée longueur d'avance par rapport à ses concurrents qui ne disposent encore que d'un processeur d'ancienne génération. Notez également que les téléphones d'Apple ne sont pas compris dans ce classement. Si les iPhone étaient ajoutés, on retrouverait l'iPhone 15 Pro à la 10e position.

Voilà un classement qui risque d'en surprendre plus d'un ! En Europe, Xiaomi dispose toujours d'une réputation erronée de constructeur de smartphones bas de gamme. La firme propose cependant de plus en plus d'excellents modèles sur le milieu de gamme (avec les Xiaomi T) et le premium (avec les Xiaomi Pro).