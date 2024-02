Cette application cartonne aux Etats-Unis et permet de visionner des films Netflix gratuitement

Une application sortie très récemment sur l'App Store est sujette à de nombreuses polémiques. Elle permettrait à ses utilisateurs de regarder des films très récents gratuitement.

L'info semble presque trop belle pour être vraie : depuis plusieurs jours, une nouvelle application uniquement disponible sur iOS permettrait à ses utilisateurs de visionner des films et séries piratées. Certaines vidéos proviennent même de productions très récentes qui sont encore diffusées au cinéma comme le film "Poor Things" avec Emma Stone.

Intitulée "Kimi", l'application en question se présente comme une solution pour tester sa vision en affichant plusieurs images de différentes qualités. L'utilisateur peut alors vérifier si sa vue s'est détériorée ou non en fonction de ce qui est affiché à l'écran. L'application, telle que présentée sur l'App Store, va également dans ce sens et semble bien indiquer qu'il s'agit d'une solution simple pour tester sa vue.

© Marcus Evans

Pourtant, un détail interpelle : pourquoi une simple application qui permet de tester sa vue se retrouve à la huitième position des applications les plus téléchargées dans la rubrique "divertissement" de l'App Store ? De plus, les avis des utilisateurs semblent très enthousiastes pour une simple application de test de vue. Dans les commentaires des utilisateurs, certains décrivent Kimi comme "la meilleure application jamais crée !" ou encore qu'ils "aiment tellement cette application", ce qui interroge une nouvelle fois. Et pour cause : une fois Kimi lancé sur votre iPhone ou votre iPad, l'application n'affiche aucun test de vue.

En réalité, Kimi est un service de vidéos en streaming ou en téléchargement avec de multiples films et séries. Ces contenus, certainement piratés, rassemblent de multiples productions que l'on peut retrouver sur Netflix, Disney+ ou même Amazon Prime. Plusieurs films récents sont également disponibles en qualité assez mauvaise et clairement filmés avec un téléphone portable. On y retrouve notamment le très récent "Poor Things" du réalisateur Yórgos Lánthimos, pourtant toujours à l'affiche au cinéma.

Vous l'aurez compris : si Kimi cartonne autant sur l'App Store, c'est que l'application permet certes de tester sa vue avec des images dégradées, mais surtout de visionner de nombreux films gratuitement. Il ne serait cependant pas étonnant qu'Apple agisse très rapidement pour supprimer l'application tant elle semble transgresser de nombreuses lois en matière de copyright et de propriété intellectuelle.