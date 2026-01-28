Si vous retirez cette somme au distributeur de billets, votre banque peut vous demander des explications

Retirer de l'argent liquide peut sembler anodin, mais au-delà de certains montants, et surtout en cas de changement d'habitudes, votre banque peut vous demander des explications.

Retirer de l'argent liquide au distributeur automatique est un geste banal du quotidien. Pourtant, lorsqu'il s'agit de montants élevés, ce geste peut attirer l'attention de votre banque. Le chiffre qui revient le plus souvent est celui de 10 000 euros. Même s'il ne s'agit pas d'un seuil strictement automatique inscrit dans la loi, il constitue une référence importante pour les établissements bancaires et explique pourquoi certains clients sont contactés. En effet, en France, les banques ont l'obligation de surveiller les opérations financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales. Lorsqu'un mouvement paraît inhabituel ou présente un risque, elles doivent exercer une vigilance renforcée et peuvent transmettre une information à Tracfin, le service de renseignement financier de l'État. Les retraits d'espèces aux distributeurs sont concernés par ces contrôles.

Dans la pratique, le seuil des 10 000 euros correspond le plus souvent à un cumul de retraits en liquide sur une période courte, généralement un mois. Atteindre ou dépasser ce montant déclenche presque systématiquement une vérification de la part de la banque. Le conseiller peut alors demander à quoi est destiné l'argent retiré, afin de s'assurer que l'opération a une explication logique et légitime. Mais la banque peut aussi vous contacter même si ce seuil n'est pas atteint. Ce qui compte avant tout, ce sont vos habitudes. Si vous retirez habituellement de petites sommes et que vous commencez soudainement à retirer plusieurs centaines ou milliers d'euros, ou si les retraits deviennent beaucoup plus fréquents, cela peut être considéré comme un changement de comportement. Dans ce cas, la banque est en droit de demander des explications, même pour des montants inférieurs à 10 000 euros.

Cette prise de contact ne signifie pas que vous êtes soupçonné de quoi que ce soit. Il s'agit le plus souvent d'une simple vérification. Expliquer que l'argent sert à financer des travaux, un achat important ou à aider un proche suffit généralement à rassurer la banque. Ces démarches sont imposées par la loi et s'appliquent de la même manière à tous les clients. Il faut également savoir que les éventuels signalements à Tracfin sont strictement confidentiels. La banque n'a pas le droit de vous informer si elle effectue une déclaration, et cela ne veut pas dire que vous avez commis une infraction. L'objectif est avant tout préventif. Pour éviter toute inquiétude, il est donc conseillé de prévenir sa banque à l'avance lorsqu'on prévoit de retirer une somme importante en liquide, surtout à l'approche des 10 000 euros. Une simple information permet souvent d'éviter un appel inattendu et de retirer son argent plus sereinement.