WhatsApp cessera de fonctionner sur certains smartphones à compter du 1er juin

WhatsApp ne devrait plus fonctionner sur certains appareils le 1er juin : Apple, Samsung, Huawei et bien d'autres sont touchés. La liste a été dévoilée.

Devenue l'une des applications de messagerie instantanée les plus populaires du monde, WhatsApp cumule des millions d'utilisateurs à travers le monde et ne cesse d'en gagner. Ses services plaisent par leur nombre de fonctionnalités, d'autant qu'ils sont régulièrement sujets à des ajouts ou des améliorations. La dernière en date ne remonte pas à si loin puisque WhatsApp a déployé une refonte de son interface il y a de cela une dizaine de jours. Des couleurs plus sombres, de nouveaux boutons et une barre de navigation située en bas comptent parmi les changements que souhaite offrir prochainement le service de messagerie à ses utilisateurs.

Pourtant, ces mises à jour ont un prix et certains smartphones ne pourront bientôt plus bénéficier de l'application. Il arrive en effet régulièrement qu'à cause de ses mises à jour, WhatsApp ne soit plus compatible avec d'anciens smartphones. L'application avertit souvent les utilisateurs d'une coupure brutale du service en raison du renouvellement de ces multiples options. Pour cette année, la décision est prise : certains systèmes d'exploitations Android et iOS ne seront plus compatibles avec l'utilisation de la célèbre appli. Le service de messagerie instantanée ne sera plus disponible sur des appareils jugés trop anciens.

© ALLILI MOURAD/SIPA (publiée le 28/05/2024)

Si vous vous demandez pourquoi l'application ne fonctionnera plus sur votre smartphone, il y'a bien une explication à cela. WhatsApp ambitionne d'améliorer la confidentialité de ces utilisateurs en intégrant des révisions en matière de sécurité, de performances et de compatibilité avec des appareils récents. Certains appareils plus anciens ne seraient pas en capacité de prendre en charge toutes les modifications apportées par le service de messagerie. Voici la liste des téléphones concernés :

iPhone : iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus.

Samsung : Samsung Galaxy Core, Samsung Tendance Lite, Samsung Galaxy Ace 2, mini-samsung Galaxy, Samsung Galaxy Tendance 2.

LG : LG Optimus L3 II, Double LG Optimus L5II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 double, LG Optimus L7 double, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Adopter, LG Lucide 2, LG Optimus F7.

Huawei : Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2.

Autres modèles : SonyXperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Mémo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Cinq, Wiko Darkni, Arcos 53 Platine.

SonyXperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Mémo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Cinq, Wiko Darkni, Arcos 53 Platine.

WhatsApp suspend ses services sur les téléphones de cette liste à compter du 1er juin 2024. Si vous disposez d'un des smartphones mentionnés, il existe tout de même des alternatives pour éviter d'être coupé. Tout d'abord, vous pouvez mettre à jour le système d'exploitation de votre smartphone afin de prolonger la durée d'utilisation du service de messagerie instantanée. Si cette alternative ne fonctionne pas, il est recommandé de se projeter dans l'achat d'un modèle de téléphone portable compatible avec les versions récentes de l'application.