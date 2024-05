En juin, la déprime revient... La très mauvaise nouvelle météo qui concerne la plupart des départements

La plupart des départements pensaient voir le début de l'été arriver, mais les beaux jours sont encore retardés. Quand le soleil fera-t-il son retour ?

Côté météo, les semaines s'enchaînent et se ressemblent. Alors que certains pensaient que le mois de juin rimerait avec soleil et ciel bleu, il semblerait que la météo en ait décidé autrement. Les prochains jours s'annoncent encore bien peu réjouissants sur plus des trois quarts du pays. Au nord comme au sud, le ciel devrait être particulièrement voilé selon La Chaîne Météo et les températures se rapprocheront dangereusement de celles d'un mois d'octobre.

La dernière semaine de mai est influencée par la goutte froide. Sur une majeure partie du pays, la perturbation arrivée plus tôt continue d'occasionner d'importantes averses et notamment dans les départements du centre-est et du sud-est, qui sont les plus touchés. Les quelques éclaircies du milieu de semaine ne parviennent décidément pas à s'imposer durablement au-delà du sud de la France. En effet, sur le pourtour méditerranéen, la chaleur grimpe, jusqu'à 28°C à Perpignan cette semaine et entre 23 et 25°C pour le reste des départements du sud du pays.

Dans les départements plus au nord par contre, il fait frais toute la semaine, avec des températures qui ne parviennent pas à dépasser les 20°C. Une tendance froide qui est due aux nombreuses averses et épisodes orageux qui touchent le bassin parisien et les régions alentours.

© La Chaîne Météo

Le premier week-end de juin risque d'être lui aussi frais et instable en raison du recul de l'anticyclone des Açores et du renforcement du mistral et de la tramontane pour les villes du pourtour méditerranéen. Les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vont devoir ressortir les parapluies après une semaine où ils auront été épargnés par le mauvais temps. Sur l'ensemble du pays, le gris devrait dominer le bleu. Côté températures, on sera bien en dessous des normales de saison, on attend entre 7 et 14°C en matinée et entre 16 et 22°C l'après-midi du nord au sud, des températures que La Chaîne Météo compare avec celles d'un "début de mois d'octobre".

Il faudra bien attendre deux à trois semaines pour voir le temps s'améliorer, car même si la fiabilité est très faible, les météorologues prédisent déjà un risque de dégradation orageuse étalée sur au moins la première quinzaine de juin. Ces violents orages sont encore à prévoir sur l'axe habituel (du nord-est au sud-ouest). Seul le sud-est pourrait bénéficier d'un temps sec, plus proche d'un mois de juin habituel, avec une hausse de 0,5 à 1,5°C par rapport aux normales de saison. Ailleurs, chaleur et averses permettront à l'humidité de progresser, il risque de faire lourd sur une bonne partie du pays. Les températures vont tranquillement remonter tout au long du mois de juin mais il ne semble plus être envisagé comme le mois le plus chaud de l'année.

En clair, la France devrait être coupée en deux, entre le nord et le sud, pour ce mois de juin, mais il n'est pas impossible que le quart sud-ouest se joigne à la moitié nord, laissant le bassin méditerranéen être la seule partie du territoire à profiter du soleil. C'est donc un mois de juin hasardeux qui se profile à l'horizon, et qui risque d'être décevant, particulièrement pour les premiers vacanciers et les festivaliers.