Le CMF Phone 1 réalise un record de ventes en seulement 3h

Le CMF Phone 1 s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires seulement trois heures après sa sortie. L'entreprise Nothing bat son propre record de ventes.

Le pari lancé par l'entreprise Nothing et sa filiale "low cost" semble avoir payé. En proposant son tout premier téléphone destiné aux petits budgets, la filiale CMF envisageait bien de conquérir un plus grand public qu'avec les dernières sorties des smartphones de sa branche principale. Un objectif qui semble accompli puisque le compte officiel de CMF annonce que leur Phone 1 s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires seulement trois heures après sa mise en vente.

L'idée de proposer un smartphone peu onéreux (239 euros en France) avec un dos remplaçable semble donc avoir conquis bon nombre de consommateurs. Dans notre test, nous avions également évoqué les bonnes performances du CMF Phone 1 et son excellent rapport qualité/prix qui expliquent également un tel succès.

L'entreprise rappelle notamment qu'un tel score avait mis près de 24h pour être atteint avec le Phone (2a) lancé il y a quelques mois et que nous avions pu tester avant sa sortie officielle. De son côté, Nothing est toujours vivement attendue pour un potentiel Nothing Phone (3) qui daigne toujours donner de ses nouvelles.