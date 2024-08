Cette icône située en haut de l'écran de votre smartphone est une véritable alliée, activez-la sans plus tarder !

Vous avez aperçu un symbole N qui s'affiche en haut de l'écran de votre smartphone ? Sachez qu'il peut offrir des avantages que vous ignorez peut-être.

L’écran de nos smartphones est constitué de nombreuses icônes, certaines plus familières que d'autres. Elles se trouvent généralement dans la zone appelée “barre d'état”, visible lorsque l’on fait glisser l'écran d'accueil de haut en bas avec le doigt. En plus des raccourcis de base comme l'heure ou le type de forfait mobile, on peut également voir si le Bluetooth est activé, si le partage de connexion est en cours, ou si le mode "économie d'énergie" agit sur la batterie.

En plus des symboles habituels situés dans la barre d'état, d'autres icônes peuvent parfois apparaître à l'écran sans que l'on en connaisse la véritable signification. C'est notamment le cas du logo N, plus communément appelé NFC. Le NFC, acronyme de l'anglais "Near Field Communication" (Communication en champ proche), permet de partager des données sans fil à courte portée entre des appareils compatibles. Cette technologie est principalement utilisée pour le paiement sans contact et la validation de titres de transport. Ainsi, en approchant votre mobile d’un terminal de paiement ou d’un dispositif de contrôle de billets, vous utilisez la technologie NFC. De nombreux smartphones Android et IOS en sont aujourd’hui équipés, mais encore faut-il savoir comment s’en servir.

Pour activer le NFC sur Android, commencez par vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Une fois dans l'application, sélectionnez le menu "Connexion" et "Partage" ou "Appareils connectés" selon le modèle de votre appareil. Appuyez ensuite sur "Préférences de connexion" puis sur "NFC". Enfin, il vous suffit de basculer l'interrupteur pour activer ou désactiver l’option en fonction de vos besoins.

Quant aux utilisateurs iOS, l’option est déjà intégrée depuis la sortie du modèle de l’iPhone 6. C’est sûrement pour cela que l’icône n’apparaît pas en haut de votre écran. Et comme toute option, il est possible de la désactiver en se rendant dans les paramètres de votre appareil. Sachez en tout cas que la plupart des smartphones récents proposent un raccourci pour activer et désactiver le NFC. Vous pouvez le retrouver en parcourant le panneau des notifications situé en haut de votre écran.

Attention, l’utilisation du NFC comporte des risques. Son usage est très sécurisé, mais le risque d’être victime d’un vol de données n'est jamais écarté. Certains individus malveillants contournent le problème de proximité des appareils en utilisant des moyens sophistiqués, tels que des antennes cachées derrière des autocollants, l’extension du champ ou l’installation de virus. Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de désactiver le NFC lorsque vous ne l'utilisez pas.