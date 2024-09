Instagram va imposer des comptes adolescents spéciaux pour les moins de 16 ans

Au travers d'un communiqué de presse, Instagram annonce la création de "comptes adolescents" à destination des mineurs sur la plateforme. Ces comptes seront soumis à de nouvelles règles et imposés.

L'entreprise Meta, responsable de multiples plateformes sociales comme Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, vient d'annoncer la mise en plus de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité en ligne des adolescents. Au travers d'un communiqué de presse et d'un post de blog, la maison mère de Facebook dévoile de nouveaux "comptes adolescents" pour l'application Instagram.

Régulièrement pointée du doigt pour son manque de modération et de protection envers les personnes mineures, Meta entreprend donc d'instaurer de nouvelles règles pour ces dernières. Désormais, les adolescents de moins de 16 ans inscrits sur Instagram devront disposer d'un "compte adolescent" pour utiliser l'application et le site web d'Instagram. Ces derniers pourront cependant être gérés par les comptes de leurs parents.

© Meta

Les "comptes adolescents" disposent par défaut de plusieurs restrictions dans leur fonctionnement. Ces derniers seront notamment privés par défaut et les adolescents devront donc autoriser, ou non, celles et ceux qui veulent s'abonner à leur profil pour voir leur contenu. D'autres restrictions seront également automatiquement mises en place :

Une messagerie restreinte qui empêche les adolescents d'être contactés par des personnes qui ne les suivent pas au préalable.

Des restrictions sur les contenus affichés au sein de l'application, notamment pour les publications sensibles ou faisant la promotion de cosmétiques et opérations.

Des interactions limitées qui empêcheront les adolescents d'être taggés sur des photos de personnes inconnues.

Un timer intégré à l'application qui indiquera aux adolescents de fermer cette dernière s'ils y passent plus d'une heure par jour.

Un mode "sommeil" activé par défaut entre 22h et 7h du matin qui mettra en sourdine les notifications et enverra des réponses automatiques d'absence aux messages reçus entretemps.

Les adolescents qui souhaitent disposer de moins de restrictions pourront cependant se tourner vers leurs parents. Ces derniers pourront lier leur compte Instagram/Meta à celui de leurs enfants afin de sélectionner quels restrictions ils veulent alléger ou supprimer.