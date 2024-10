iPhone 16 : le smartphone d'Apple se vend mieux que prévu, mais pas grâce à l'IA

Apple semble réaliser de très bons résultats de ventes sur l'iPhone 16 en Chine. Le pays ne dispose cependant toujours pas d'Apple Intelligence, mais les utilisateurs craquent pour une autre fonctionnalité.

Les premiers rapports de vente de l'iPhone 16 commencent à tomber et ces derniers sont étonnamment bons dans certains pays. En Chine, où Apple doit se mesurer au géant Huawei, l'iPhone 16 réalise un gain de 20% de ventes par rapport à la précédente génération dans les trois premières semaines de commercialisation.

Selon l'institut Counterpoint et le média américain Bloomberg, les consommateurs Chinois se tournent davantage vers les modèles les plus onéreux à savoir l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Ces derniers réaliseraient un net gain de ventes de plus de 40% par rapport aux précédents modèles 15 Pro et Pro Max sortis l'an dernier.

Pourtant, l'iPhone 16 fait face à un défi de taille en Chine comme en Europe : l'absence d'Apple Intelligence à la sortie du smartphone. L'arrivée de l'intelligence artificielle d'Apple en Chine devrait prendre un bon moment au vu des lois et régulations du pays.

L'iPhone reste cependant un objet clef pour Apple. S'il regroupe bien évidemment de nombreuses ventes, il permet également de servir de tremplin pour inciter les utilisateurs à acheter d'autres produits de la marque comme une Apple Watch ou des AirPods. Il permet également de proposer des services très intéressants pour la firme comme Apple Music ou Apple Care.

L'iPhone représente toujours la moitié des ventes d'Apple. © Bloomberg

L'iPhone 16 séduit par son nouveau bouton

Alors comment expliquer un tel gain de popularité pour un iPhone dont la principale nouveauté n'est pas disponible ? Selon plusieurs experts, deux facteurs sont principalement évoqués.

Le premier vient des premiers acheteurs. Les grosses ventes de l'iPhone 16 lors de sa sortie ne sont pas tant une surprise puisque Apple bénéficie toujours de clients fidèles qui sont prêts à changer de smartphone dès la sortie du nouveau modèle. Cela explique en partie ce net sursaut de ventes dans les trois premières semaines de commercialisation de l'iPhone 16.

L'autre point qui semble intéresser les consommateurs est le bouton "Camera Control". Mark Gurman, journaliste spécialisé Apple, ne cesse de présenter cette nouveauté comme une fonctionnalité "largement sous estimée". Ce bouton, qui permet de contrôler l'application "Appareil photo" comme s'il s'agissait d'un véritable boitier photo, pourrait bien inciter de nombreux utilisateurs à craquer pour l'iPhone 16. Un nouveau bouton qui commence déjà à faire parler de lui auprès des autres marques puisqu'il se murmure que Oppo intègrerait également un bouton "Camera Control" dans ses prochains téléphones.

Apple doit cependant continuer de proposer des innovations pour faire face à la concurrence en Chine, notamment avec la marque Vivo qui a récemment annoncé son nouveau smartphone Vivo X200 Pro, mais également Huawei qui devrait dévoiler de nouveaux smartphones avant la fin de l'année 2024.