Votre téléphone est en surchauffe ? Voici 6 solutions pour le refroidir

Certains usages entraînent souvent une montée en température du téléphone. Voici quelques solutions pour y remédier.

Il n'est pas rare que notre téléphone, à force d'utilisation, se mette à chauffer soudainement entre nos mains. Un phénomène auquel bon nombre d'utilisateurs sont confrontés chaque mois ou même chaque semaine. Les raisons de cette surchauffe sont nombreuses, et les comprendre peut vous aider à mieux y faire face.

La principale cause d'une surchauffe de votre téléphone provient généralement de la sollicitation de son processeur via le streaming ou les jeux vidéo, mais il y a aussi la luminosité d'écran trop élevée, l'exposition au soleil, la défectuosité du chargeur, les virus... De nombreuses situations méritent toute votre attention et sont susceptibles de faire chauffer votre appareil. Il est également possible que votre smartphone soit pourvu d'une batterie défectueuse ou usagée par le temps, ce qui entraine une surchauffe rapide lorsque vous rechargez l'appareil.

Afin de résoudre ce problème trop souvent sous-estimé, nous vous présentons six solutions, qui pourraient vous être utiles dans la vie de tous les jours.

Tout d'abord, il est conseillé de maintenir constamment votre téléphone à jour. Si votre système est obsolète, les applications ou les jeux que vous lancerez consommeront plus d'énergie qu'il n'en faudrait habituellement. Mettre à jour votre smartphone, c'est s'assurer que moins de bugs et défaillances ne viennent perturber votre appareil. Il est également recommandé de laisser son téléphone dans des zones fraîches, aérées ou ombrées. Vous pouvez même approcher votre téléphone d'un ventilateur. Abandonner son appareil au soleil est, comme nous l'avons tous expérimenté un jour, une très mauvaise idée. Les rayons peuvent faire chauffer ses composants jusqu'à un niveau dangereux pour le smartphone et pour vous. Vous avez sûrement fait l'expérience de retrouver votre téléphone complètement chaud alors que vous l'aviez seulement mis à charger dans votre chambre. Sachez qu'il peut être dangereux de laisser votre appareil récupérer son énergie sur certaines surfaces. Oubliez votre lit, votre oreiller ou votre couverture ! Les surfaces rembourrées absorbent la chaleur et la piègent, ce qui peut être très nocif. Autre conseil logique mais souvent oublié : fermer les applications laissées en arrière-plan. Celles- ci consomment beaucoup d'énergie alors même qu'elles ne sont pas utilisées. Une inattention évitable et préjudiciable. Vous pouvez même activer le mode avion lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone, ce qui empêchera toute tentative de connexion avec Internet ou avec le Bluetooth. Nous ne pouvons également que vous conseiller de diminuer la luminosité de votre écran, qui est une grande consommatrice d'énergie. Et plus l'énergie est utilisée, plus votre téléphone se mettra à chauffer. Ajuster ce paramètre ne coûte rien et vous préserve de dommages irréparables. Si votre téléphone se met à chauffer, pensez aussi à retirer la coque protectrice, qui bloque la chaleur et empêche votre appareil de respirer dignement. Ne paniquez pas et ne faites pas l'erreur de le placer dans le réfrigérateur, car un changement trop brusque de température pourrait l'endommager durablement.

Dès que les premiers signes de la chauffe se présentent, n'attendez pas et appliquez ces six conseils le plus tôt possible. Attendre que la chaleur monte n'est pas une idée judicieuse, celle-ci pouvant provoquer des dommages en interne et dégrader la durée de vie de votre appareil.