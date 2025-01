Les lunettes anti-lumière bleue sont-elles vraiment efficaces ? Des experts donnent une nouvelle réponse

Dans un monde où une grande partie de la population est confrontée aux écrans, porter des lunettes anti-lumière bleue est souvent recommandé. Mais celles-ci ont-elles une réelle efficacité ?

C'est une option qui accompagne nos lunettes depuis près de quarante ans maintenant : le filtre anti-lumière bleue. Alors que nos yeux sont constamment rivés sur les écrans, que ce soit sur notre téléphone, notre ordinateur ou notre tablette, on nous pousse de plus en plus à les protéger des lumières bleues émises par nos appareils. La lumière bleue, plus énergétique que les autres, frappe en effet notre rétine avec davantage de puissance. De cette puissance découle moult complications, comme la fatigue oculaire, les brûlures, la sécheresse ou encore la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge).

Alors que 7 personnes sur 10 portent des lunettes en France, le filtre anti-lumière bleue est ainsi devenu un atout jugé indispensable par beaucoup, y compris les opticiens. Il connaît d'ailleurs un succès croissant depuis des années, étant de plus en plus adopté par la population, même chez ceux pour qui la vue est parfaite. Pour autant, vos lunettes avec filtre anti-lumière bleue sont-elles vraiment capables de vous protéger ?

Une étude de l'Organisation des Consommateurs et des Utilisateurs (OCU), organisation à but non lucratif espagnole, s'est penchée sur l'efficacité de ce fameux filtre appliqué sur nos lunettes. Quelque 610 adultes ont participé à l'enquête pendant une semaine. Ils ont été séparés en deux catégories : ceux portant des lunettes anti-lumière bleue, et ceux portant des lunettes sans filtre.

Résultat : les deux catégories n'ont présenté aucune différence significative concernant l'acuité visuelle, la fatigue, la qualité du sommeil ou la DMLA. L'UCO a conclu son étude en affirmant que "d'après les meilleures données actuellement disponibles, les verres filtrant la lumière sont susceptibles d'avoir peu ou pas d'effet par rapport aux verres sans filtre anti-lumière bleue".

Toutefois, les avis divergent et d'autres organismes sont parvenus à souligner les vertus du filtre anti-lumière bleue. C'est le cas de l'association Macula Retina, qui estime que ce filtrage augmenterait la capacité des utilisateurs à tolérer l'éblouissement et à récupérer d'une lumière intense. Il pourrait également prévenir le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire prématuré.

Malgré les divergences entre les différentes études, les professionnels ne pourront que vous conseiller de vous tourner vers le filtre anti-lumière bleue. Même s'il ne semble y avoir aucun consensus sur leur utilité, être trop prudent n'a jamais porté préjudice à quiconque, si ce n'est votre portefeuille !