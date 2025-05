Android : voici à quoi votre smartphone pourrait ressembler d'ici quelques mois

Google a récemment fait fuiter l'une de ses plus grosses annonces à venir pour les smartphones Android.

A seulement quelques jours de sa grande conférence annuelle, Google pourrait bien avoir dévoilé par erreur l'une de ses plus grosses annonces. Au travers d'un post de blog publié prématurément, la firme a présenté plusieurs idées de concepts pour l'apparence globale des smartphones Android.

Fruit de plusieurs années de recherches, ce projet baptisé "Material 3 Expressive" part d'un constat assez simple de la part de développeurs chez Google : "pourquoi toutes les applications se ressemblent ? Sont aussi ennuyantes ? N'est-il pas possible de changer cela ?". A partir de là, les équipes de Google ont commencé à plancher sur de multiples modifications de l'interface globale des smartphones Android. Le projet aurait débuté en 2022 et serait dévoilé officiellement cette année.

Par exemple, l'interface de Gmail, vue comme peu pratique et ennuyante par les équipes, subirait un gros lifting dans les mois à venir. Les équipes de Google ont notamment remarqué que les utilisateurs mettaient un temps fou à trouver le bouton "envoyer" sur l'interface actuelle. La nouvelle prévoirait donc un bouton bien plus imposant et facile d'utilisation.

Design actuel / nouveau design prévu © Google / 9to5 Google

Bien évidemment, Gmail n'est pas la seule application concernée par ce changement de design. Les équipes de Google ont planché sur tout un tas de concepts et d'études prévues pour faciliter l'utilisation des smartphones Android tout en rendant leurs interfaces plus "fun". Ces designs passent par des boutons plus arrondis et mieux intégrés par rapport aux standards actuels.

© Google / 9to5 Google

Comme le montrent les images récupérées par le site 9to5Google, les designs étudiés concernent de multiples applications. Il est possible d'y observer une horloge, une application de paiement, un porte-cartes et même une solution de prises de notes.

Notez que ces visuels sont encore un projet au sein de Google. La firme devrait revenir en détail sur Material 3 Expressive d'ici les prochains jours. De plus, l'entreprise ne peut imposer un design précis aux applications provenant de développeurs tiers. Il faudra donc attendre un peu pour observer si ces derniers jouent le jeu et décident de suivre Google dans cette direction artistique.