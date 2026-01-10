Ces chargeurs pas chers pullulent sur internet et dans nos maisons, ils représentent pourtant un grave danger

Si acheter un chargeur à bas prix peut permettre de faire des économies, tous ne se valent pas. Voici comment vous assurer que votre bloc de charge ne représente pas un risque pour vous ou vos proches.

Qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une tablette, la majorité de nos appareils portables nécessite toujours un chargeur pour faire le plein. Essentiel, cet accessoire affiche un prix quelque peu élevé lorsqu'il est produit par des marques officielles comme iPhone, pour lequel un chargeur coûte entre 40 et 50 euros au bas mot, ou Samsung, qui demande de débourser une vingtaine d'euros.

Afin de soulager son portefeuille, l'alternative la plus commune est, sans surprise, de se tourner vers des produits de moins bonne qualité mais au tarif raisonnable. Des sites comme Temu ou Aliexpress proposent régulièrement des chargeurs qui coûtent à peine quelques centimes. Une solution qui s'avère, à bien des égards, moins rentable, au vu des risques que celle-ci fait courir à votre appareil. Ces chargeurs bas de gamme, attractifs en raison de leur prix et (parfois) de leur chargement ultra-rapide, doivent susciter toute votre méfiance.

En dépit de leur attractivité, certains chargeurs de seconde zone ne respectent pas les standards de qualité de leurs homologues "officiels". Ils peuvent provoquer une surcharge ou une sous charge de votre batterie, l'exposant ainsi à une réduction de sa longévité. Parce que certains chargeurs utilisent des composants de mauvaise qualité, votre appareil peut s'exposer à une surchauffe, des chocs électriques, voire, dans les cas les plus extrêmes, provoquer un incendie.

Identifier le bon chargeur est primordial pour la pérennité de votre batterie, laquelle est directement menacée si vous avez investi dans le mauvais produit. Et afin de vous assurez que vous n'êtes pas en possession d'un chargeur néfaste, la première chose à faire est de chercher la présence de certifications. Les labels UL (Underwriters Laboratories), ETL (Intertek), ou encore CE (Conformité Européenne) indiquent par exemple que le produit respecte les standards de sécurité. Comprenez que plus un chargeur affiche un prix attractif, plus les risques de ne pas apercevoir ces certifications sont grands.

Un des prérequis est aussi de se renseigner sur la marque à l'origine du chargeur que vous souhaitez acheter. Internet regorge de pages sur lesquelles les consommateurs font part de leurs expériences et de leurs conseils. Une bonne inspection peut vous guider vers le bon achat et vous montrer quelle marque est jugée problématique ou qualitative par les utilisateurs. En cas de doute, préférez plutôt investir dans un chargeur de marque officielle un peu plus cher, mais fiable.

Si vous désirez tout de même faire des économies en investissant dans un bon chargeur, le mieux reste encore d'attendre des promotions. Des fabriquants reconnus comme UGreen ou Belkin proposent régulièrement des offres sur leurs sites officiels ou revendeurs tels qu'Amazon ou Fnac.