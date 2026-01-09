Le Skyjo est déjà démodé, ce jeu de cartes tout simple est le plus vendu de 2025

Après le raz-de-marée Skyjo, un nouveau jeu de société adapté à tous les niveaux, a séduit les familles et les amis pendant les fêtes.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, plus de 35 millions de boîtes de jeux de société ont été vendues en France, indique le journal Sud-Ouest. Selon le cabinet d'études Circana, c'est un million de plus qu'en 2024. Et malgré ce que l'on pourrait penser, le Skyjo n'est pas le jeu le plus populaire de 2025. Écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires depuis 2019, le jeu de cartes dont le but est de récolter le moins de points possibles a été détrôné dans de nombreuses enseignes de jouets.

À peine quelques mois après sa sortie, c'est un jeu de société tout simple et imaginé pour les "non-joueurs" qui a dépassé le mythique Skyjo. Il s'est même autoproclamé "meilleur jeu de cartes de tous les temps". Son principe est tout simple : il n'y a pas besoin d'aimer la stratégie et les complots pour gagner. Selon les enseignes Fnac et Cultura, tous les participants de 8 ans et plus peuvent aimer et remporter ce jeu, dont une partie dure entre 20 et 30 minutes.

Mais alors, comment participer au nouvel incontournable des soirées familiales ? Le paquet de cartes contient douze 12, onze 11, dix 10 et ainsi de suite. À chaque manche, collectionnez des cartes distribuées une à une par le croupier pour marquer autant de points que leur valeur totale. Mais voici le piège : vous devez savoir dire "stop" avant de recevoir un numéro que vous avez déjà. En cas de doublon, vous sautez et quittez la manche sans gagner le moindre point. Si vous parvenez à récolter sept numéros différents, vous réalisez un Flip 7, coup qui donne son nom au jeu.

Le jeu Flip 7 © Cultura

Ce dernier met fin à la manche et vous gagnez 15 points supplémentaires. Le premier joueur à atteindre 200 points remporte la partie. Rien de plus simple ! Seuls les amateurs de stratégie risquent de terminer frustrés, car le hasard est au cœur du système du Flip 7, inventé par le professeur de mathématiques américain, Eric Olsen.

Pour la création de son jeu, ce dernier s'est inspiré ses souvenirs de lycée. "Mon groupe d'amis a imaginé un jeu dans lequel nous devions parier, mais au lieu de parier sur la meilleure main, nous posions les cartes une par une et nous parions sur celui qui avait le total le plus élevé", explique-t-il. "Mais la grande idée était que si vous posiez une autre carte, ces cartes disparaissaient. Avec quelques évolutions, c'est ce qui a donné naissance à Flip 7."

Le jeu de cartes est si populaire que les stocks en ligne de la Fnac, Cultura, Jouet Club, Carrefour ou encore Leclerc sont entièrement épuisés. Pour mettre la main sur un Flip 7, il faudra donc se déplacer en magasin. Édité par Catch Up Games, il coûte entre 7 et 13 € en fonction des enseignes.