Adieu le CV, voici la chose qu'il faut présenter aux entreprises désormais pour être recruté

Pour leur recrutement, de plus en plus d'entreprises abandonnent les CV : un changement majeur pour la génération Z.

Plusieurs études montrent que les entreprises progressent vers un processus de recrutement en pleine mutation, et délaissent les traditionnelles lectures assidues de CV envoyés par les candidats. C'est ce que met en avant l'entreprise spécialisée en recrutement Test Gorilla, et cela marque un grand changement pour la génération Z. Les personnes nées après 1995, en effet, représentent 27% des travailleurs au sein des pays de l'OCDE, en 2025. Elles sont touchées de plein fouet par cette nouvelle façon de recruter qui est une petite révolution, comme le rapporte le magazine spécialisé Fortune.

De quoi parle-t-on exactement ? Les recruteurs semblent abandonner l'importance du CV classique pour identifier le plus vite possible, lors des entretiens, les compétences comportementales, sociales et relationnelles, autrement dit les "soft skills". Elles sont considérées comme incontournables pour que la vie de l'entreprise se passe bien que l'environnement professionnel soit épanouissant pour tous les collaborateurs. On pourrait par exemple citer la communication orale, le travail en équipe, la flexibilité, ou encore l'autonomie.

Les trois quarts des entreprises s'appuient ainsi sur "l'évaluation d'attitudes" en adéquation avec le poste proposé, davantage que sur la formation académique.

Cette nouvelle façon de recruter permettrait à la fois aux entreprises de mieux sélectionner le candidat idoine, mais aussi de différencier une bonne candidature théorique d'une bonne candidature réelle. Et cela afin d'envisager la réussite de l'intégration d'une jeune recrue sur le long terme. En France, les chiffres d'échecs de nouveaux collaborateurs dans les 18 mois suivant leurs recrutements sont directement liés à leurs compétences techniques, selon l'expertise d'Heyteam. Dans 89% des cas d'"échec" recensés, il s'avère que les nouvelles recrues n'avaient pas les attitudes ou les compétences comportementales appropriées.

Le processus de recrutement basé sur l'évaluation du comportement séduit de plus en plus d'entreprises, qui misent sur l'apprentissage en interne pour tout ce qui est technique. Difficile de faire transparaître ces "soft skills" sur document, mais un mail ou autre message Linkedin peut déjà aider. Ce sont surtout les entretiens d'embauche qui deviennent ici décisifs : le candidat est scruté sur sa capacité d'être à l'aise, à l'écoute, de faire preuve d'engagement. Sa répartie, sa manière de raconter ses expériences, de valoriser des actions collectives et des épreuves surmontées par des voies personnelles et ingénieuses sont très importantes.

Recruter quelqu'un n'ayant qu'une partie des qualifications techniques nécessaires au poste n'est pas rédhibitoire : il suffit de suivre ensuite des formations qui permettent d'acquérir les compétences utiles. A l'inverse, un candidat qui ne maîtrise pas les soft skills sera plus "handicapant" pour l'entreprise en question. Privilégier une évaluation des compétences comportementales plutôt que l'étude d'un CV est plus avantageux pour les entreprises.