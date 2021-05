Bon plan casque audio : le casque filaire Monolith M1060 à -45% chez Amazon

BON PLAN CASQUE AUDIO. A la recherche d'un casque Hi-Fi de qualité, vous pourriez être intéressés par le casque filaire Monolith M1060, actuellement disponible pour 169 euros chez Amazon.

Doté d'un style assez rétro, le casque filaire Monolith M1060 est actuellement en promotion chez Amazon. Une occasion unique de mettre la main sur un produit de grande qualité pour le petit prix de 169 euros, au lieu de son tarif de lancement de 309 euros.

Monoprice Casque Planar Monolith Monolith M1060 Noir 244,99 € 169,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Un casque taillé pour les audiophiles à -31%

Le casque M1060 dispose notamment de haut-parleurs intégrés recouverts d'une membrane plate. Une technologie qui vous permet de disposer d'un son puissant avec un rendu des basses très efficace. Le design Supra-Aural du casque M1060 de chez Monolith lui permet de disposer d'un son plus immersif et réaliste grâce à sa scène sonore plus ouverte et vaste qu'un casque fermé.

Disposant d'une puissance admissible maximale de 10W (pour 200 ms), le casque Hi-Fi filaire M1060 est certainement l'un des meilleurs de sa gamme de prix. Notez que l'achat de ce casque comprend également un câble Jack 3.5mm, un adaptateur Jack et une pochette de transport.

Le casque sans-fil JBL T460BT noir à moins de 40 euros

Si vous êtes à la recherche d'un casque d'entrée de gamme fiable pour vos écoutes de tous les jours, le JBL T460 BT est actuellement en promotion sur le site de CDiscount. Une offre temporaire qui permet de profiter d'une réduction sur le casque audio sans-fil, désormais disponible à 39,99 euros au lieu de son tarif habituel de 49,99 euros.

JBL T460 BT Casque supra-auriculaire Bluetooth - Noir Cdiscount 49,99 € 39,99 € Voir

Amazon 46,99 € Voir

Fnac 55,86 € Voir

Darty 93,96 € Voir

Petit et facile à transporter avec ses oreillettes amovibles, le casque sans-fil JBL T460BT est un excellent produit d'entrée de gamme. JBL est une marque reconnue pour ses produits audio depuis maintenant plusieurs années et ce casque sans-fil en témoigne avec ses caractéristiques très intéressantes pour un prix si bas :

Connexion sans-fil via Bluetooth.

Jusqu'à 11 heures d'autonomie.

Contrôle du volume, de vos appels et de votre musique intégré.

Microphone intégré.

Oreillettes amovibles pour un rangement facile.

Autant de spécificités qui peuvent vous séduire dans ce casque sans-fil JBL. Notez cependant que cette baisse de prix n'est pas définitive, puisqu'il s'agit d'une offre de promotion temporaire dans la limite des stocks disponibles. Les prix affichés peuvent donc évoluer rapidement.