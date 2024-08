IPTV : ce boitier permet de profiter de la Ligue 1 gratuitement, mais quels sont les risques encourus ?

Très en vogue depuis le nouvel abonnement de DAZN pour la Ligue 1 McDonald's, le phénomène des IPTV se répand de plus en plus, mais les risques encours par leur utilisation reste élevé.

Depuis plusieurs semaines, les messages et demandes concernant les boitiers IPTV pleuvent sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de posts envoyés sur X (formellement Twitter) ou de statuts Facebook, nombreux semblent les internautes à soudainement évoquer un intérêt pour ces petits boitiers en circulation depuis maintenant plusieurs années.

Pour rappel, une IPTV (Internet Protocol Television) est, à la base, un petit boitier relié à votre connexion internet et permettant de capter des chaines de télévision sur un écran.

En l'état, une IPTV qui permet de simplement profiter de vos abonnements à Netflix, la Ligue 1 McDonald's ou les chaines télé que vous payez est totalement légale. Depuis plusieurs années cependant, l'utilisation des IPTV est détournée afin de proposer des boitiers disposant de multiples chaines et abonnements sans payer les licences et droits d'utilisation de ces derniers. C'est pourquoi, il est de plus en plus récurrent de trouver sur les réseaux sociaux des messages faisant la promotion de boitiers IPTV contre une vingtaine ou trentaine d'euros par an, et permettant de disposer de multiples chaines TV et sites de streaming sans coût supplémentaire.

Les IPTV profitent notamment d'un véritable boom ces dernières semaines. Le mérite revient notamment au nouvel abonnement DAZN qui permet de profiter des matchs de la Ligue 1 McDonald's pour un prix de minimum 30 euros par mois (pour la formule la moins onéreuse). Un tarif jugé déraisonnable par de nombreux fans de foot qui se tournent désormais vers la solution de l'IPTV pour retrouver l'ensemble des matchs de la ligue sans sacrifier leur budget.

La majorité des utilisateurs d'IPTV passent notamment par les réseaux sociaux et l'application de messagerie Telegram pour trouver leur boitier ou suivre les matchs. Cette dernière permet aux utilisateurs et intéressés d'échanger à propos de ces boitiers sans craindre de voir leurs messages pistés ou identifiés par d'éventuels services et autorités légales grâce à un chiffrement de conversations.

Quels sont les risques encourus par l'utilisation d'une IPTV ?

Pour autant, l'utilisation d'une IPTV sans le règlement des licences de chaines et services de streaming utilisées est parfaitement illégal. Selon l'ARCOM, l'utilisation des IPTV a bondi de 16% en 2023 par rapport à l'année précédente. Un chiffre qui risque bien de grimper encore cette année suite au nouveau tarif de la Ligue 1 McDonald's.

L'ARCOM rappelle également que les utilisateurs d'une IPTV illégale risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende selon l'article 321-1 du Code pénal qui punit le recel de contrefaçon.