10 fois moins cher que la meilleure cocotte - Lidl lance son modèle imaginé par le chef Thierry Marx

300 euros moins chère qu'un faitout Le Creuset, cette cocotte commercialisée par Lidl a été imaginée pour répondre aux besoins des plus grands chefs.

Une batterie de cuisine n'est jamais vraiment complète sans son faitout. Très pratique, cet ustensile est incontournable pour braiser, mijoter et cuire de nombreuses recettes différentes. C'est pour cette raison que de nombreuses marques, comme la française Le Creuset, en ont fait leur spécialité. Le seul problème ? Le prix de ces marmites. En moyenne, un faitout en fonte Le Creuset coûte 350 euros.

Pour permettre à tout le monde de se mijoter des petits plats sans casser leur tirelire, Lidl a une fois de plus décidé d'innover. Et rien de mieux pour se faire une place sur ce marché concurrentiel que de s'associer à l'un des maitres de la cuisine française : Thierry Marx. Étoilé au guide Michelin depuis 1988, ce dernier maitrise parfaitement ses classiques. Fort de sa propre expérience, il a imaginé un faitout en fonte noir ou beige, capable de cuire jusqu'à 5 litres de nourriture.

Disponible sur internet, ce produit coche toutes les cases de la cuisine. Il résiste à une chaleur au four de 240 degrés et convient à tous les types de cuisinières. Mais comme souvent avec Lidl, son atout principal est évidemment son prix. Livré avec son couvercle assorti, le faitout Masterpro est vendu pour seulement 35 euros. Une affaire à ne surtout pas rater. Le seul bémol de cette nouveauté ? Son lavage. Préparez-vous à vous retrousser les manches, car elle ne résiste pas au lave-vaisselle.

Lancée en mars 2024, la gamme Masterpro fait un tabac dans les magasins du discounter allemand. En plus des faitouts de 3 et 5 litres, la marque est composée de poêles, de casseroles, de sauteuses, d'une bouilloire et de nombreux autres accessoires à des prix imbattables.

Lancer une gamme d'ustensiles de cuisine est devenu une démarche courante pour les plus grands chefs du monde. A l'instar de Thierry Marx, Cyril Lignac a aussi sa propre gamme d'ustensiles de cuisine et de pâtisserie. Ses produits, souvent disponibles dans des grandes surfaces, mettent l'accent sur la modernité et la praticité. Avant eux, le légendaire Paul Bocuse avait, lui aussi, imaginé sa gamme d'accessoires.