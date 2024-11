Ikea fait aussi le pari du gaming, il entre avec style dans votre salon avec cette nouvelle collection

Avec sa nouvelle collection BRÄNNBOLL, Ikéa casse les codes du gaming pour lui offrir une place de choix dans votre intérieur. Découvrez l'interview inédite de Jojo Chen, le superviseur chez Ikea de ce projet et de la précédente collaboration avec Republic of Gamers.

Le marché du jeu vidéo est un marché gigantesque qui ne cesse de croître, bien aidé par les très nombreux ambassadrices et ambassadeurs du gaming que l'on trouve sur Twitch et autres plateformes de live streaming.

© Ikea

En toute logique, le monde du cinéma a accueilli à bras ouvert ces licences à fort potentiel, suivi par l'univers du textile et même la communication institutionnelle. Dès lors, il apparaît peu surprenant que le leader du mobilier et de l'ameublement s'empare du sujet.

À l'occasion de la sortie de la série BRÄNNBOLL, dédiée au gaming casual, Linternaute a interviewé Jojo Chen, le superviseur chez Ikea des gammes BRÄNNBOLL et de la précédente collaboration avec Republic of Gamers.

Pour Linternaute.com, il revient sur la création de la première collection gaming, en collaboration avec Asustek Republic of Gamers et puis sur la naissance de la nouvelle gamme BRÄNNBOLL.

© Ikea

Linternaute.com : quelle a été l'étincelle à l'origine de la première collection gamer ?

Jojo Chen : L'idée de notre première collection de jeux est née du constat que le jeu est devenu un élément majeur de la vie quotidienne des gens. Avec plus de 3 milliards de joueurs dans le monde, nous avons vu une opportunité de créer des meubles qui non seulement supportent les jeux, mais qui s'intègrent aussi magnifiquement dans la maison.

À l'époque, la plupart des concurrents se concentraient sur les bureaux et les chaises, mais nous voulions offrir une solution plus complète pour le jeu à la maison. En plus de la configuration de base du bureau et de la chaise, nous avons introduit des accessoires qui améliorent l'expérience de jeu. C'est en nous associant à Republic of Gamers (RoG) en 2021, fusionnant leur expertise en matière de jeux et nos connaissances en matière d'ameublement que la collection est née.

Comment s'est déroulée la collaboration avec RoG ? Est-ce Ikea qui les a approché ?

Alors qu'IKEA a une connaissance approfondie de l'ameublement, nous savions que nous avions besoin d'un partenaire spécialisé dans la culture et la technologie des jeux. ROG, l'un des leaders de l'industrie du jeu, était le partenaire idéal. Nous les avons approchés avec l'idée de créer quelque chose qui réunisse le meilleur des deux mondes : des meubles de jeu ergonomiques, fonctionnels et abordables qui s'intègreraient parfaitement dans la maison.

C'était une évidence et nous avons développé ensemble notre première collection, en combinant la vision de ROG sur les besoins des joueurs avec notre expertise en matière de design pour la vie de tous les jours.

© Ikea

Quel a été le principal défi de cette collection ?

Le principal défi de la collection ROG a été de trouver le bon équilibre entre l'aspect fonctionnel, optimisé pour jouer, et l'esthétique de la maison.

Les joueurs ont besoin de meubles ergonomiques qui supportent de longues sessions de jeu, et qui en même temps, doivent s'intégrer dans la maison sans paraître déplacés. Trouver l'équilibre entre performance, fonctionnalité et style était essentiel, et grâce à l'expertise de ROG et à nos connaissances en matière d'ameublement, nous avons pu créer une collection qui répondait à ces deux besoins.

Quel a été le succès de cette collection dans le monde et en particulier en France ?

La collection avec ROG a connu un succès significatif dans le monde entier, aidant IKEA à entrer dans le monde des jeux en se concentrant sur les joueurs dit "hardcore gamer". En France, la réponse a également été forte, en particulier parmi les joueurs passionnés qui ont apprécié la combinaison de la collection entre la haute performance et le design convivial. Bien que cette collection soit davantage axée sur les configurations de jeu spécialisées, elle a prouvé que le mobilier de jeu pouvait être fonctionnel sans compromettre le style, même dans un environnement de jeu intensif.

© Ikea

Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer BRÄNNBOLL ?

Nous avons créé BRÄNNBOLL parce que nous avons constaté un besoin croissant de mobilier de jeu qui s'adresse aux joueurs occasionnels et qui s'intègre plus naturellement dans la maison.

Nos recherches et les enseignements tirés de la collaboration avec le ROG nous ont montré que le jeu n'est plus confiné à un seul espace ou à un seul type de joueur - il se pratique sur différents appareils, dans différentes pièces et pour des personnes de tous âges et de tous niveaux de compétence.

Chez IKEA, nous nous concentrons sur la façon dont une collection peut améliorer la vie à la maison pour le plus grand nombre. Pour BRÄNNBOLL, nous avons examiné des indicateurs clés tels que la demande des clients pour des meubles multifonctionnels, l'évolution des habitudes des joueurs et la capacité des produits à s'intégrer dans les espaces de vie quotidiens.

Lorsque ces facteurs s'alignent, nous savons qu'il est temps de créer quelque chose de nouveau.

Lorsque vous créez une nouvelle collection, elle peut soit remplacer la précédente, soit coexister avec elle. Comment décidez-vous de la voie à suivre ?

Lorsque nous créons une nouvelle collection, la décision de remplacer ou de coexister avec une collection précédente dépend des besoins auxquels nous répondons et de leur évolution. Dans le cas de BRÄNNBOLL, cette dernière ne remplace pas la collection ROG, mais comble un vide en s'adressant aux joueurs de console et aux joueurs occasionnels, en offrant des solutions qui n'étaient pas abordées auparavant.

Les deux collections ont des objectifs différents et répondent à des besoins différents. Elles coexistent donc pour offrir des solutions à différents types de joueurs et d'environnements domestiques. Notre objectif est toujours d'offrir un bon équilibre, afin que les clients disposent d'options adaptées à leurs besoins.

Ikea x RoG s'adressait principalement aux joueurs sur PC, tandis que BRÄNNBOLL vise les joueurs sur console, voire les joueurs occasionnels. Quelles sont les principales différences entre ces populations ?

© Ikea

Dans le cadre de notre partenariat avec RoG, nous nous sommes principalement adressés aux joueurs sur PC, en nous concentrant sur leurs configurations. BRÄNNBOLL, cependant, vise un public plus large, y compris les joueurs de console et les joueurs occasionnels qui jouent souvent sur différents appareils et dans différents espaces de leur maison. La principale différence entre ces populations est que les hardcore gamers privilégient les performances et l'ergonomie, tandis que les joueurs occasionnels recherchent la flexibilité et des éléments qui s'intègrent dans leur décor sans compromettre la fonctionnalité.

Les hardcore gamers peuvent avoir un budget plus important, quel est l'impact du " budget cible " sur la création d'une collection ?

Les joueurs invétérés peuvent avoir des besoins plus spécifiques et des budgets plus importants, mais avec BRÄNNBOLL, nous nous sommes concentrés sur la création de solutions multifonctionnelles et abordables pour un public plus large. Lors de la conception d'une collection, nous prenons en compte des facteurs tels que le budget du marché cible, la taille de la population, le volume des stocks et la fréquence à laquelle les gens renouvellent leur mobilier d'intérieur. L'objectif est toujours de trouver le bon équilibre entre la qualité, la fonction et le prix, afin que la collection soit accessible à tous les joueurs.

À Hollywood, un film fait l'objet d'une projection test. Est-ce qu'ikea a une séance d'essai pour la conception de ses meubles ?

Le processus de développement d'une collection comme BRÄNNBOLL prend plusieurs années, depuis la recherche et l'analyse des clients jusqu'à la production, en passant par l'idéation et le prototypage. Nous nous concentrons non seulement sur le design, mais aussi sur la façon dont les meubles fonctionnent dans la vie quotidienne des gens. Lorsque nous développons des collections de jeux, nous nous efforçons de faire entendre la voix des joueurs. Pour la collection ROG, nous avons fait équipe avec Republic of Gamers afin d'obtenir des informations de première main directement auprès de la communauté des joueurs. Avec BRÄNNBOLL, nous sommes allés plus loin en commençant par recueillir les commentaires de plus de 1 000 clients qui avaient déjà acheté des produits de notre collection ROG. Nous avons également constitué un panel de joueurs composé de joueurs assidus et occasionnels, ainsi que de leaders d'opinion, qui ont été impliqués tout au long du développement. Ce groupe a testé des prototypes, nous a donné des conseils et a même participé à des essais à domicile pour s'assurer que la collection répondait vraiment aux besoins des joueurs.

Lorsque vous lancez une nouvelle collection, quelles sont les étapes clés ?

© Ikea

Lorsque nous lançons une nouvelle collection, tout commence par l'identification d'un besoin réel dans la vie quotidienne des gens. Nous nous appuyons sur des recherches approfondies auprès de nos clients pour découvrir comment nous pouvons améliorer la vie à la maison grâce à un design intelligent et fonctionnel. Pour BRÄNNBOLL, nous avons rencontré des joueurs et organisé des ateliers pour valider nos idées et nous assurer que nous concevions nos produits en tenant compte de leurs besoins.

Tout au long du développement, nous avons invité les joueurs à tester et à essayer nos prototypes, recueillant ainsi des commentaires précieux pour affiner les conceptions. Les tests à domicile interviennent plus tard dans le processus, une fois que les produits sont sur le point d'être finalisés, pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu dans des environnements réels.

À chaque étape, l'identité IKEA reste centrale. Nous mettons l'accent sur le caractère abordable, l'accessibilité et nos cinq piliers du design démocratique - forme, fonction, qualité, durabilité et prix bas.

Comment avez-vous choisi les meubles à créer, à " adapter " ou à faire évoluer ?

BRÄNNBOLL traite de l'évolution des jeux vers une partie plus fluide et intégrée de la vie quotidienne. Nous avons commencé par nous concentrer sur les besoins réels des joueurs et de ceux qui vivent avec eux. Certaines pièces, comme les fauteuils de jeu, ont été spécialement conçues pour supporter différentes postures pendant de longues sessions. D'autres, comme les solutions de rangement et les tables d'appoint, ont été adaptées pour être multifonctionnelles, permettant d'organiser l'espace lorsque le jeu est éteint et de le transformer rapidement lorsqu'il est temps de jouer.

Nous nous sommes également inspirés de la façon dont les jeux se déroulent dans différents espaces : sur un canapé, à un bureau ou même dans différentes pièces. Cela nous a amenés à repenser et à faire évoluer les meubles existants pour les rendre plus flexibles et mobiles, comme une station de jeu qui peut se replier ou une chaise qui se déplace avec le joueur mais qui s'intègre également dans la maison comme un meuble élégant lorsqu'elle n'est pas utilisée. La flexibilité est un élément clé de la collection. Par exemple, la chaise donut gonflable est légère, facile à déplacer et peut même être suspendue lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le fauteuil avec table d'appoint est équipé de roulettes, ce qui permet de le mettre en place avant le jeu et de le déplacer facilement par la suite.

© Ikea

L'une des règles clés du mobilier Ikea est l'atomisation de certains éléments composant chaque meuble. Lorsque vous créez une collection, êtes-vous obligé d'utiliser X% des atomes existants ?

Chez IKEA, nous nous efforçons toujours de concevoir des produits intelligents, ce qui implique notamment d'utiliser des composants existants lorsque cela s'avère judicieux. Cela nous permet de rester efficaces, de réduire les coûts et de veiller à ce que nos meubles soient faciles à assembler tout en utilisant le moins de matériaux possible. Lors de la création de nouvelles collections chez IKEA, les designers ne sont pas obligés d'utiliser un pourcentage spécifique de composants existants. Toutefois, l'utilisation de pièces modulaires existantes est fortement encouragée et souvent stratégiquement prioritaire pour plusieurs raisons, notamment la rentabilité et la facilité de fabrication,

Comment et pourquoi cette collection est-elle devenue si colorée ?

Les couleurs vives de la collection BRÄNNBOLL sont le reflet direct de notre volonté de remettre en question l'esthétique traditionnelle des jeux. Les produits de jeu sont souvent conçus dans des tons plus sombres, mais nous avons vu l'opportunité d'apporter quelque chose de non conventionnel et de ludique. Inspirés par les sports de rue et l'athlétisme, nous avons introduit des couleurs vives pour créer un look plus dynamique et énergique.

Notre idée était de concevoir une collection qui se démarque tout en s'intégrant parfaitement à la maison. En utilisant des couleurs vives, nous avons cherché à créer des pièces qui se sentent vivantes, amusantes et immersives, que ce soit pour jouer ou pour se détendre.

© Ikea

Il est difficile d'imaginer un joueur de jeux vidéo sans images de médias sociaux ou même de streaming. s'agit-il d'un élément clé de votre processus de conception ?

Nous voulions que BRÄNNBOLL soit visuellement distincte, donc bien que nous n'ayons pas conçu spécifiquement pour les médias sociaux, nous savions que la création de pièces élégantes, colorées et multifonctionnelles ferait naturellement ressortir la collection dans le monde du jeu, où de nombreux produits suivent encore des tons gris et noirs plus thématiques. Je suppose que dans un monde où tout est partagé, cela contribue à rendre la marque IKEA reconnaissable de manière percutante.

C'est l'une des premières nouvelles collections depuis la crise économique. Quel a été l'impact de cette crise sur l'équipe de designers ?

© Ikea

La collection BRÄNNBOLL a été lancée il y a plusieurs années, comme toutes nos collections. Bien que les défis économiques n'aient pas été le point de départ, ils ont définitivement fait partie de la conversation de différentes manières. Nous tenons toujours compte du monde qui nous entoure et de la manière dont il affecte nos clients. Le caractère abordable est au cœur de notre activité, et dans des périodes comme celle-ci, il est encore plus important. Notre équipe de designers a veillé à ce que nous puissions présenter des pièces multifonctionnelles et de grande qualité sans faire de compromis sur le prix.

Quelles sont vos attentes (en termes de ventes) pour cette collection ?

Le jeu étant devenu le plus grand hobby au monde, nous sommes convaincus que la collection trouvera un écho dans le monde entier. Avec son mélange de style, d'accessibilité et de polyvalence, nous pensons que BRÄNNBOLL aura quelque chose à offrir à un large éventail de joueurs, y compris les joueurs occasionnels et les familles. Le jeu continuant à faire partie intégrante de la vie quotidienne, nous nous attendons à ce que cette collection suscite un vif intérêt.

Est-ce parce que la dématérialisation a déjà " gagné " la bataille de la vente de jeux qu'il n'y a pas de nouveaux meubles pour ranger nos jeux vidéo Nintendo Switch ou PS5 ?

© Ikea

Nous avons plusieurs meubles de rangement et accessoires dans la collection BRÄNNBOLL qui sont conçus pour le jeu, y compris de l'espace pour les jeux physiques. Nous pensons toujours qu'il est important de répondre aux nombreuses personnes qui aiment avoir des collections physiques - c'est aussi pourquoi nous avons des produits spécifiquement destinés aux objets de collection, comme l'exposition de figurines et de trophées - et nos options de stockage polyvalentes peuvent s'adapter à différentes configurations de jeu.

D'accord, il y a 3,3 milliards de joueurs dans le monde. Mais il y a encore plus de lecteurs de mangas. Quand Ikea sortira-t-il une version manga du célèbre Billy ?

Nous adorons voir comment les gens utilisent leur BILLY pour ranger et exposer leurs collections, qu'il s'agisse de mangas ou même de matériel de jeu. Qui sait ce que l'avenir nous réserve !