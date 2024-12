C'est l'erreur à éviter avec les clémentines, elle pourrissent beaucoup plus vite

Peu de gens le savent, mais quelques mauvaises habitudes favorisent la moisissure des clémentines. Voici une astuce pour les conserver beaucoup plus longtemps.

Les clémentines sont le fruit d'hiver par excellence. Sucrées et pleines de vitamine C, elles sont l'alternative parfaite pour un goûter sain et plaisir. Pourtant, quand on en achète régulièrement, on se rend vite compte que c'est aussi l'un des fruits qui pourrit le plus vite.

Il suffit souvent d'une seule clémentine abîmée pour contaminer toutes les autres en l'espace de quelques jours. Pour éviter cette situation assez dégoutante, qui nous fait perdre de l'argent tout au long de l'hiver, il existe une solution assez simple.

Au magasin, deux options s'offrent à nous. En vrac, les clémentines sont disposées dans de grands bacs, nous permettant d'en sélectionner autant que nous le souhaitons après les avoir observées. À l'inverse, nous pouvons également choisir d'acheter des filets déjà remplis, donc très pratiques. Seulement, ces derniers posent un problème : les fruits y sont serrés les uns contre les autres et mal ventilés. Cela complique l'identification des clémentines abîmées et favorise la propagation de la moisissure. Pour éviter de faire pourrir vos fruits trop vite, nous vous conseillons de les acheter en vrac et non en filet.

© Ralf Urner-AdobeStock

Pour savoir quel fruit mettre dans votre sac en kraft, il vous suffit de les peser, même à la main. Les meilleures clémentines sont les plus juteuses et donc, les plus lourdes. Côté conservation, peu de gens le savent, mais ces dernières préfèrent la fraicheur ! Même si c'est très joli, nous vous déconseillons de les exposer dans un saladier à l'air libre. Elles devraient plutôt être stockées à plat dans un réfrigérateur dans lequel il fait entre 1 et 5 degrés.

Mais attention, l'humidité peut provoquer de la moisissure. Il est ainsi préférable de ne pas laver les clémentines avant de les conserver. De plus, nous recommandons de n'acheter que la quantité dont vous avez besoin. Les écorces se séparent de la pulpe au bout de seulement 1 à 2 semaines, le fruit perd alors son goût sucré et se dessèche. Vous en profiterez donc beaucoup moins ! Dernière chose à savoir : certains fruits, comme les pommes, les kiwis ou les bananes, émettent du gaz éthylène qui accélère la maturation des clémentines. Il est préférable de les stocker séparément.