C'est la technique d'emballage de cadeaux pour faire fureur à Noël - elle ne prend que quelques secondes

Vous êtes connu pour vos piètres compétences en confection de paquets cadeaux ? Surprise, ce n'est pas vraiment un inconvénient selon des spécialistes.

Les quelques jours qui précèdent Noël se ressemblent dans la plupart des foyers français. Les parents et les plus grands sont réunis autour de la table et s'adonnent à un concours d'emballage de cadeaux. Ronds, rectangles, carrés, grands ou petits, chacun a sa technique et son petit secret mais il faut avoir de bonnes compétences manuelles pour empaqueter de belles surprises.

Entre ceux qui ont des doigts de fée, ceux qui préfèrent les emballages sobres et ceux qui ne s'en sortent pas avec le pliage, la compétition est rude. Pour les départager, une équipe de l'Université de technologie et de commerce de Pékin a examiné ce que les gens ressentent lorsqu'ils reçoivent des cadeaux "suremballés", des cadeaux emballés normalement ou alors des cadeaux emballés à la va-vite.

Et leur verdict est sans appel ! Grâce à cette étude menée sur un public test, les scientifiques se sont rendus compte que les destinataires ont des attentes plus élevées pour lorsque les cadeaux sont soigneusement emballés. En clair, plus le paquet est beau, plus le destinataire s'attend à une surprise époustouflante. Et l'inverse se vérifie également. Si le paquet n'est pas très joli, les attentes de la personne qui l'ouvre ne sont pas très hautes. Elle est donc généralement agréablement surprise.

© AdobeStock

Pour être sûr de faire mouche avec vos cadeaux de Noël, n'hésitez donc pas à bâcler leurs emballages et à ne pas y passer trop de temps ! Bonne nouvelle, cette technique est confirmée par un autre point. Les chercheurs ont identifié que déballer une surprise cachée dans un sac et sous plusieurs épaisseurs de papier, de kraft ou encore de ruban est une expérience assez frustrante. À notre anniversaire ou à Noël, nous souhaitons découvrir l'objet offert le plus vite possible. Compliqué dans cette situation de perdre de précieuses minutes à décoller chaque bout de scotch en faisant bien attention de ne rien déchirer, le tout sous les yeux de la personne qui a soigneusement emballé le précieux cadeau.

Le moment est d'autant plus désagréable qu'il faut ensuite faire le ménage. Plus il y a de papiers, de rubans ou de décorations autour du cadeau, plus il faudra passer de temps à tout nettoyer après son ouverture. Alors si vous souhaitez éviter ce désagrément à vos proches le 25 décembre prochain, misez sur des cadeaux recouverts d'une seule couche de papier, sans fioritures ni trop de scotch. Pliage, collage, gommettes... Faites comme vous voulez. Peu importe la technique pourvu qu'elle soit facile, l'objectif est de faire un emballage aussi simple à réaliser qu'à déballer. Voilà un point qui mettra tout le monde d'accord sous le sapin et qui ne fera donc que des heureux... à condition d'avoir rempli une autre mission périlleuse : avoir choisi le bon cadeau !