Votre évier ne sera plus jamais bouché - voici le geste à faire toutes les semaines selon les plombiers

Voici le geste que conseillent les plombiers pour éviter les éviers bouchés. Une astuce aussi simple qu'efficace !

Une canalisation bouchée n'est malheureusement pas un problème isolé. Cela fait même parti des problèmes les plus courants dans la maison. Que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bain, une canalisation bouchée peut devenir un véritable casse-tête. Bien qu'il existe une multitude de produits chimiques et d'astuces maison pour résoudre ce problème, les plombiers s'accordent sur une vérité simple : la prévention est toujours préférable à la réparation.

Pour éviter les tracas et les coûts inutiles, des conseils simples et un geste hebdomadaire sont recommandés par les experts pour garantir un évier et une douche toujours fonctionnels. Le premier conseil clé est de ne pas verser de graisse ou d'huile dans l' évier de la cuisine. Bien que ces liquides semblent inoffensifs, ils se solidifient à l'intérieur des canalisations, provoquant des accumulations qui, avec le temps, peuvent bloquer l'écoulement de l'eau. La solution la plus simple est de verser la graisse dans un récipient et de la jeter à la poubelle une fois refroidie.

Ensuite, les plombiers constatent souvent que ces problèmes auraient pu être évités avec une simple routine d'entretien. Et c'est là qu'intervient le geste hebdomadaire qui fait toute la différence. Il suffit simplement de verser lentement une casserole d'eau bouillante dans votre évier, votre lavabo et votre douche chaque semaine. Ce geste a pour effet de dissoudre les graisses et d'évacuer les petits résidus avant qu'ils ne s'agglomèrent.

© GetFocusArt - stock.adobe.com

Pour maximiser l'efficacité de cette méthode, les plombiers suggèrent de combiner ce geste avec quelques habitudes simples comme utiliser un filtre d'évier. Ce petit accessoire empêche les résidus alimentaires et autres objets solides de pénétrer dans les canalisations. Pensez à le vider régulièrement.

Cette astuce fonctionne aussi pour la salle de bains où les bouchons sont souvent causés par les cheveux et les résidus de savon. Ces éléments ont tendance à s'accumuler dans les canalisations, notamment dans la douche ou le lavabo. Il est essentiel de nettoyer régulièrement les bouchons et d'utiliser des grilles qui emprisonnent les cheveux. C'est une excellente mesure préventive.

Enfin, un nettoyage au bicarbonate et au vinaigre blanc est recommandé. Une fois par mois, versez une demi-tasse de bicarbonate de soude dans l'évier, suivie d'une demi-tasse de vinaigre blanc. Laissez agir 15 minutes, puis rincez avec de l'eau chaude. La réaction chimique va repousser un éventuel bouchon. De plus, ce mélange naturel désinfecte et désodorise vos canalisations.