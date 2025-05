Après le chocolat Dubaï Style, les gourmands s'emballent pour cette nouvelle tablette

En quelques mois, la tablette de chocolat "Dubaï Style" est devenue la plus tendance des sucreries. Aujourd'hui, c'est la tablette aux cheveux d'ange, encore plus gourmande, qui prend le relais.

12,8 millions. C'est le nombre astronomique de vues qu'a enregistré la vidéo TikTok d'une jeune femme dégustant la dernière folie culinaire d'internet. Dans ses mains, on ne trouve pas le chocolat "Dubaï Style", devenu viral il y a quelques mois grâce à son fourrage à la pistache. La jeune influenceuse nommée Olivia Jossa a préféré goûter à une tablette rose bonbon appelée "Angel hair", ou "Cheveux d'anges", en français. Un nom mystérieux qui a de quoi attiser la curiosité des internautes.

Et la tablette de chocolat blanc teintée de rose porte bien son nom puisqu'elle est fourrée d'un aliment ressemblant à s'y méprendre à des cheveux : de la barbe à papa ! Et pas n'importe laquelle. Il s'agit de barbe à papa turque, choisie pour son goût riche, sa densité et son côté filamenteux, qui la fait encore plus ressembler à la chevelure d'un ange. Mais ce n'est pas le seul ingrédient de la tablette, loin de là ! La sucrerie est aussi fourrée "de crème de pistache et d'une subtile touche de vanille, de grenade et de framboise", peut-on lire sur le site internet de la marque belge Tucho, à l'origine du produit. Tout un programme...

Très surprenante au premier abord, la tablette séduit de plus en plus de gourmands grâce à son goût (très) sucré. Si bien que le produit est très régulièrement en rupture de stock sur le site internet de la marque ! Les amateurs de chocolats originaux qui réussissent à se procurer cette nouveauté doivent mettre la main au portefeuille avant de pouvoir goûter. La tablette virale est vendue au prix de 21 € pour 185 g, avant de régler les frais de port ! À titre de comparaison, la tablette de chocolat noir Nestlé Dessert de 205 g est vendue 2,59 € par le magasin Carrefour. De quoi couper l'appétit à quelques curieux…

Côté goût, à quoi peuvent s'attendre les consommateurs ? "La tablette est très jolie, c'est vrai, mais c'est trop sucré", reconnait le créateur de contenus Monsieur Thomas, spécialisé dans les dégustations culinaires. "Elle n'est pas mauvaise, mais on est satisfait au bout d'un seul carré. Impossible de terminer la tablette entière et de rester en bonne santé", explique le jeune homme à ses 1,6 million d'abonnés.

La recette de cette tablette pose, par ailleurs, quelques questions. On y retrouve du sucre, du beurre de cacao, du lait entier en poudre, de l'arôme naturel de vanille… Jusqu'ici rien d'anormal. Mais la liste est complétée par la très problématique huile de palme, que l'on trouve entre autres dans la composition du Nutella. Sur ces dix dernières années, la production d'huile de palme a bondi de près de 83 %, rappelle France Nature Environnement. La récolte de cette dernière est largement mise en cause dans la déforestation dont l'Afrique et l'Asie du Sud-Est sont victimes....