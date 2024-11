Ces aliments que l'on adore sont très mauvais pour la peau - ils favorisent l'acné même chez les adultes

Quelques aliments que l'on retrouve souvent sur les tables de Noël sont à l'origine de vos boutons d'acné.

Contrairement à une croyance répandue, l'acné ne touche pas que les adolescents. Alors qu'on s'attend souvent à voir les petits boutons disparaitre de nos visages quand nous atteignons 20 ou 25 ans, nous sommes souvent surpris de les voir persister. Et nous sommes généralement prêts à tout pour nous en débarrasser.

Savons, médicaments, crèmes… Parfois, aucune solution n'est hélas fructueuse. Car pour traiter l'acné efficacement, il est essentiel d'en identifier la cause. Génétique, hormones, stress, hygiène, plusieurs éléments peuvent jouer un rôle. Mais l'acné peut aussi être causée par l'alimentation ! Heureusement, la nourriture est un facteur facile à modifier. Avec quelques ajustements, il est possible de réduire l'apparition des boutons. Le saucisson est bien connu pour être un aliment à éviter. S'il est mauvais pour la peau, c'est parce qu'il est trop riche en gras, sel et additifs. Mais plusieurs autres, particulièrement appréciés en hiver, augmentent les chances d'avoir de l'acné.

L'un d'eux est même très problématique, car il remplit la plupart des calendriers de l'Avent. Eh oui, le chocolat est malheureusement sur la liste des aliments à éviter si on a une peau à tendance acnéique. En vérité, la plupart des aliments riches en sucre raffiné, comme les sucreries et les sodas, sont susceptibles de donner des boutons. Ils sont d'autant plus mauvais qu'ils sont souvent bourrés de colorants, un autre facteur favorisant les boutons intempestifs.

Les aliments riches en gluten figurent sur le deuxième marche du podium des produits à éviter. Pain, pizza, viennoiseries, gâteaux sont autant d'aliments qui pourraient vous donner des boutons. Pour s'assurer qu'ils en sont bien à l'origine, vous pouvez les retirer de votre alimentation pendant 3 mois et noter les changements au niveau de votre peau. Ensuite, réintégrez chaque aliment petit à petit, jusqu'à trouver la dose maximale tolérée, sans réapparition d'acné.

La troisième catégorie d'aliments à risque est sans doute la pire pour les Français puisqu'il s'agit du fromage ! Cette fois, c'est sa richesse en acide gras qui favorise l'inflammation de la peau. En vérité, les yaourts, laits et autres produits laitiers d'origine animale sont tous susceptibles de créer de l'acné. À l'inverse, parmi les aliments qui aident à réduire l'acné, on compte les fruits et les légumes colorés (tomates, carottes, épinards...) ainsi que le thé vert, riches en antioxydants. Les poissons comme le saumon, le maquereau et les sardines sont également recommandés, car ils sont pleins de vitamine A. Cette dernière régule la production de sébum et aide à l'élimination des peaux mortes. La vitamine A possède par ailleurs des propriétés anti-inflammatoires qui aident les boutons déjà existants à disparaitre.