Endormez vous en deux minutes chrono grâce à cette méthode validée par les militaires américains

Pour s'endormir dans n'importe quelle situation, les militaires appliquent cette technique de relaxation rapide.

Manquer de sommeil est une souffrance pour de nombreux Français. Plusieurs études relèvent que 15 à 20 % de la population française est atteinte d'insomnie. Ce fléau du quotidien peut entraîner du stress, des problèmes de concentration, une négligence de l'hygiène de vie ou encore des baisses de performances au travail.

Boire une tisane, faire des exercices de respiration ou encore méditer, les méthodes de relaxation sont multiples. Réputée pour être encore plus rapide que les autres, l'une d'elles est appliquée par les militaires américains lorsqu'ils sont sur le terrain. Même dans les situations les plus stressantes, 96 % des pilotes de chasse qui appliquent cette astuce en quatre étapes s'endorment en deux minutes top chrono !

Selon le média allemand FitBook, qui a partagé cette technique, il suffit de se mettre dans la position la plus confortable possible et de se relaxer de façon "systémique". Il faut commencer par détendre totalement chaque muscle du visage, qui est considéré comme le premier système. Pour cela, fermez les yeux, détendez consciemment votre front, vos joues et votre mâchoire et concentrez-vous sur votre respiration. Une fois que vous avez réussi à décontracter votre visage, vous devez faire de même avec chaque partie de votre corps.

© Friends Stock - AdobeStock

Détendez vos épaules, puis la zone de votre cou. Il est maintenant temps de travailler sur les bras. Si vous êtes droitier, commencez par le bras droit et laissez-le se relâcher. Enchainez avec le second, de haut en bas jusqu'au bout des doigts. Faites descendre votre relaxation de la même manière sur une jambe, puis l'autre jusqu'au bout des pieds.

Pour finir, c'est la tête qu'il faut éteindre. Selon l'expert en fitness Justin Agustin, qui a personnellement testé cette technique, "ne pensez pas à ce qui n'a pas fonctionné pendant la journée, ou au moment où vous devrez vous lever." Chacune de ces pensées générerait des contractions musculaires indésirables. Le coach conseille également d'imaginer un scénario apaisant : vous flottez dans un canot sur un lac tranquille ou vous êtes allongé dans un hamac dans une pièce complètement sombre. Au bout de cette étape, vous devriez tomber dans les bras de Morphée en un clin d'œil. Bonne nuit !