"Cela reflète la façon dont il vous traitera à long terme" - ce petit détail peut vous permettre d'éviter une relation toxique

Pour éviter de vous mettre en couple avec une personne toxique, observez bien ce petit signe qui ne trompe pas.

Au début d'une relation amoureuse, tout est toujours rose. En général, les premiers mois, voire premières années, sont un vrai bonheur. Mais au bout d'un certain temps, des "red flags" (drapeaux rouges) commencent à apparaître pour nous rappeler que notre partenaire n'est pas parfait. Mais si, à l'aide de communication et de patience, certains sont largement surmontables, d'autres devraient vous faire fuir sans vous retourner.

L'un d'eux, détectable dès le début de la relation, pourrait bien vous faire éviter des années de galère. Selon la coach en relations amoureuses et influenceuse Kimberly Moffit, ce détail peut paraître anecdotique, mais il "reflète la façon dont votre partenaire vous traitera à long terme". Dans une vidéo qui a cumulé plus de 100 000 vues en à peine quelques jours, l'Américaine explique que c'est à travers ses relations avec les autres que vous pouvez déceler s'il sera toxique avec vous ou non.

En fait, votre partenaire dévoile son vrai visage au moment où il vous parle de sa mère. "S'il commence à dire que sa mère est folle et qu'elle le contrôle, vous pouvez estimer qu'il va projeter cette haine et ce ressentiment sur vous". Ce que la coach veut dire par là, c'est que si votre partenaire ne respecte pas sa propre mère lors de vos tout premiers rendez-vous, il y a très peu de chances pour qu'il vous respecte vous sur le long terme.

© Camerene Pendl peopleimages.com-AdobeStock

Bien évidemment, cette astuce ne s'applique que dans les cas typiques. Si votre conjoint ou futur conjoint a grandi dans un environnement toxique, il est possible que les relations avec ses parents ne soient pas cordiales. Dans ce cas, Kimberly Moffit conseille plutôt de se pencher sur sa façon de prendre du recul et de communiquer sur la situation. Cette fois, c'est sa capacité à gérer les conflits qui vous sera utile pour apprendre à le connaître.

Si près d'un mariage sur deux se termine en divorce en France, ce n'est pas qu'à cause des relations que votre partenaire entretient avec sa mère. Selon un sondage publié par l'INED en septembre 2024, 60 % des Français divorcent ou se séparent à cause de difficultés dans la vie intime. Ces difficultés peuvent être des conflits, comportements violents ou abusifs, la sexualité ou une infidélité. Parmi les autres motifs de séparation, l'étude souligne la gestion du quotidien, les questions de parentalités et des difficultés dans la vie professionnelle.