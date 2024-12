Comment savoir si un sourire est naturel ou forcé ? Il n'y a qu'un seul détail à observer

Vous voulez être sûr que le sourire de vos collègues est sincère ? Il suffit de bien regarder un endroit précis de leur visage.

Contrairement à ce que l'on peut penser, le visage ne mobilise pas que les joues pour sourire. En vérité, ce sont pas moins de 17 muscles qui se contractent en même temps lorsque vous êtes heureux. Ce sont les fameux zygomatiques.

Et le sourire est présent dans toutes les cultures et dans toutes les situations. Entre amis ou en famille, c'est même l'une des expressions les plus utilisées. Ce phénomène se produit aussi dans les métiers comme hôtesse de l'air, agent d'accueil ou encore vendeur où le contact avec les clients est primordial. Dans ce cas-là, il est parfois possible que le sourire ne soit pas tout à fait naturel, mais plutôt forcé pour faire bonne figure.

Il existe une astuce toute simple pour savoir si le sourire de vos amis, collègues ou parents est sincère. Selon Fernando Miralles, le champion espagnol de prise de parole, "il faut se concentrer sur les sourcils et la bouche." Dans une vidéo publiée sur le réseau social Tiktok, il souligne que les sourires non authentiques "consistent à lever les lèvres et à montrer les dents, sans beaucoup de mouvement".

© Jose Calsina-AdobeStock

En revanche, lorsqu'une personne sourit naturellement, elle a tendance à "hausser les sourcils et à ouvrir légèrement la bouche, les dents écartées", analyse-t-il. Fernando Miralles fait d'ailleurs remarquer que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un proche nous reconnait, il hausse généralement les sourcils juste après nous avoir identifiés.

Une étude américaine a par ailleurs démontré que pendant une situation de stress, un sourire, même forcé, peut nous aider à nous sentir mieux. Cette expression du visage, aussi vieille que l'espèce humaine, a donc une véritable fonction relaxante. La professeure de Psychologie et Comportement Social à l'Université de Californie, Sarah Pressman a également expliqué que ces sourires permettent de produire du cortisol et des catécholamines, des hormones anti-stress. Ces derniers ont un effet positifs sur les systèmes immunitaires et cardiovasculaires !