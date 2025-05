Oublier le prénom des gens en dit long sur votre personnalité - voici ce qu'en pensent les psychologues

Oublier le prénom des gens dès qu'on les rencontre n'a rien à voir avec une mauvaise mémoire. Il est même possible de mettre fin à ce problème très facilement.

Avoir une mauvaise mémoire peut être très handicapant au quotidien. Cela peut nous faire oublier des événements importants de notre vie ainsi que des dates marquantes comme un mariage ou un anniversaire. Pourtant, selon la thérapeute experte en mémoire Leonor Gal, ce trouble n'a "strictement rien à voir" avec le fait d'oublier systématiquement les prénoms des gens que l'on rencontre.

"C'est en fait très commun et cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez vous", rassure tout d'abord la spécialiste. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle explique ensuite que si l'on oublie le prénom d'une personne dès qu'elle le prononce, c'est tout simplement par manque de concentration. On se prépare à lui répondre et donc, on ne l'écoute pas vraiment. "Quand on demande à quelqu'un de décliner son identité, on sait d'avance qu'elle va nous retourner la question, alors on se concentre sur notre propre réponse et donc, on ne fait pas attention à ce qu'elle dit", explique-t-elle.

Pour apprendre à mieux retenir les prénoms des gens que l'on rencontre, il faut donc se concentrer pleinement sur ce qu'ils nous disent. "Il faut regarder la personne droit dans les yeux et se forcer à associer le prénom au visage. Il faut ainsi lier la vue et l'ouïe.", conseille l'Américaine.

© 123 RF

Pour le cerveau, les prénoms ne sont qu'une information comme une autre. Il est donc nécessaire de les répéter plusieurs fois dans sa tête pour les mémoriser, comme on le ferait pour retenir une leçon ou un numéro de téléphone. Si cela est possible, la thérapeute conseille de regarder des photos de la personne et de répéter son prénom et son nom à haute voix quelques heures après la rencontre. Cela peut être très efficace pour apprendre le nom de ses nouveaux collègues quand on arrive dans une nouvelle entreprise par exemple.

Dans le cas où l'oubli a déjà eu lieu et où vous n'osez pas redemander le prénom de votre interlocuteur, vous pouvez commencer par lui dire que vous avez peur d'écorcher l'orthographe de celui-ci. La personne devrait se sentir flattée de cette attention et vous le répéter sans trop de problème. Dans le cadre professionnel, vous pouvez également demander à votre nouveau collègue de vous donner son adresse e-mail. La plupart du temps, ces dernières sont assez basiques et contiennent le nom et le prénom des employés. Si l'adresse ne comporte que la première lettre du prénom, cela pourra tout de même vous servir d'indice et réveiller votre mémoire.