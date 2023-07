Vous êtes aussi doué que Sherlock Holmes si vous dénichez le "H" dans cette image en 20 secondes chrono

Testez-vous avec ce jeu d'illusion d'optique et trouvez le "H" caché sur cette image en seulement 20 secondes.

Vous pensez avoir des talents de détective ? Alors, préparez-vous à relever le défi ultime en testant votre perspicacité dans cette nouvelle illusion d'optique. Dans cette image, un petit "H" se cache subtilement parmi les innombrables "N" présents sur cette image. Serez-vous capable de le repérer avant que le temps ne s'écoule ? Attention, vous n'avez que 20 petites secondes pour réussir ce défi.

Les illusions d'optique sont d'excellents exercices de stimulation du cerveau. Ces petits jeux à l'apparence simple permettent d'entraîner et entretenir votre perception des images, des couleurs, des motifs et mettent à l'épreuve votre raisonnement et votre capacité de concentration. Cette fois, c'est la petite lettre "H" qu'il faut retrouver. Vous êtes prêt ? C'est parti ! Voici l'image en question :

Besoin d'aide ? Prenez le temps de scruter attentivement l'image puis passez-la au peigne fin, partie par partie, en commençant par exemple par le bord gauche puis en passant petit à petit de gauche à droite. Attention, parfois, la solution se cache dans un petit recoin !

Vous êtes parvenu à dénicher le "H" bien caché en moins de 20 secondes ? Bravo, vous semblez avoir une acuité visuelle impressionnante et une réflexion digne du grand Sherlock Holmes. Vous séchez encore ? Même si les 20 secondes sont passées, voici quelques astuces pour vous aider :

1 : concentrez vous sur des parties de l'image puis passez les colonnes après colonnes au crible.

2 : tentez ensuite de regarder plutôt les côtés.

3 : dernier indice, concentrez-vous sur le tiers de l'image en bas à droite.

Top, c'est le moment de passer à la solution. Voici donc l'endroit où se cachait le "H", cerclé de rouge cette fois pour vous aider à le repérer.

Voici où ce fameux "H" se cachait sur cette image regorgeant de "N". Les deux lettres de l'alphabet ont une apparence semblable, ce qui rendait le défi plus difficile, surtout sur un fond coloré qui perturbe la vision et la capacité de concentration. Vous aviez trouvé ? Bravo ! Vous pouvez désormais partager votre performance avec vos amis et les défier en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous.