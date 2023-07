Top chrono, vous n'avez que 10 secondes pour trouver le "W" bien planqué parmi les "M" !

Saurez-vous vous montrer particulièrement rapide et efficace pour dénicher la lettre "W" bien cachée sur cette image ? Vous n'avez que 15 secondes pour cela.

C'est un jeu de rapidité autant que d'observation que nous vous proposons cette fois. Le principe est on ne peut plus simple : retrouver le seul "W" caché parmi toutes les lettrs "M" sur cette image. Facile, n'est ce pas ? Oui mais le défi se corse à l'énoncé de la condition requise pour vraiment crier victoire : trouver en moins de 15 secondes. Il va donc falloir déclencher le chrono et se montrer particulièrement rapide cette fois.

L'image ci-dessous a tout pour bouleverser votre vision et vos capacités de mémoire et d'observation. Avec la répétition d'une même forme, celle de la lettre "M", conjuguée à un fond monochrome et de couleur vive, le cerveau peut être quelque peu brouillé. Il est temps de le réveiller et de se montrer efficace car le jeu débute maintenant ! Top c'est parti, voici l'image en question :

Ce type de jeu d'observation, sous ses airs ludique et amusant, est un excellent exercice quotidien pour stimuler votre cerveau et votre vision. Il permet d'entretenir votre vision des détails et de la perception de votre environnement. Un petit conseil : soyez méthodique, commencez par un rapide coup d'oeil d'ensemble avant de scanner rapidement l'image partie par partie, par exemple en commençant par la partie haute à gauche avant de passer à la droite puis au bas de l'image.

Il est désormais temps de passer à la solution, les 15 secondes sont déjà largement passées. Pas de panique si vous n'avez pas trouvé, vous pourrez retenter votre chance sur un autre jeu de la sorte. Passons à la solution : nous avons cerclé le seul "W" présent sur l'image et l'avons entouré de rouge pour vous permettre de la trouver en une seconde. Eh oui, c'est tout de suite plus simple ! Voici l'image :

© Fresherslive

Vous aviez trouvé ? Félicitations, vous avez été très rapide pour dénicher le petit "intrus" parmi les "M". N'hésitez pas à partager votre score et votre performance, mais aussi à défier vos proches en partageant cet article via le bouton ci-dessous !