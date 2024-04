Un seul 8881 est caché sur cette image, battez le record et trouvez-le en moins de 12 secondes

Un seul nombre "8881" se cache parmi tous les autres "8831". Saurez-vous le dénicher en 12 secondes seulement ?

Vous pensez avoir de bons yeux, d'excellentes qualités d'observation et de concentration ? C'est le moment de le prouver ! Ce petit jeu combine réflexion, observation et illusion d'optique. C'est un véritable exercice de concentration derrière une consigne somme toute simple en apparence : dénichr le seul petit "8881" dissimulé parmi tous les "8831" présents sur l'image. Vous en voyez beaucoup, un seul est pourtant en réalité différent des autres !

Cela peut paraître simple à première vue mais vous oubliez une dernière règle : vous n'avez en réalité que 12 petites secondes, pas une de plus, pour dénicher ce fameux nombre "intrus" sur l'image. Etes-vous prêt ? Déclenchez le chrono de votre téléphone pour mesurer votre temps et faites vite : 12 secondes, cela peut passer très vite. Attention, voici l'image sur laquelle se concentrer :

© FreshersLive

Vous séchez ? Il faut dire que le avec un dégradé de couleurs fluo et les caractères gras influent nettement sur notre vision. Elle peut avoir tendance à flouter les nombres au premier plan, à perturber notre vision et notre concentration sur les détails en donnant un effet de flou et de redondance.

Besoin d'un petit indice ? Concentrez vous sur une partie de l'image et passez la au crible avant de passer à une autre partie. Toujours pas ? Alors regardez plutôt le bas de l'image. Pas de panique sinon, on vous donne la solution en bas de cet article.

Ces petits tests visuels sous couverts de petits jeux et d'un moment de détente sont en fait très intéressants pour notre cerveau et nos capacités cognitives. Au même titre que les mots croisés pour la mémoire ou la réflexion, ils stimulent l'attention, la capacité d'obervation mais aussi une certaine mémoire... sans compter qu'ils permettent d'entretenir son acuité visuelle bien entendu. S'entraîner avec ces petits jeux ludiques a donc plein d'avantages pour notre cerveau. Pas étonnant qu'on retrouve aussi ce type de petit défi lors des tests de QI. On passe enfin à la solution. Voici de nouveau l'image. Cette fois, le nombre "intrus" à retrouver est entouré de rouge pour vous permettre de le dénicher plus facilement. Voici la solution :

© FreshersLive

Oui, il était là, pourtant bien en évidence ! Encore fallait-il travailler avec une technique simple : se concentrer sur une partie de l'image et passer ensuite méthodiquement à une autre. C'est ainsi que l'on peut contrer l'effet de répétition du nombre 8831 qui a tendance à brouiller notre cerveau et à limiter nos capacités d'observation sélective.

Vous aviez trouvé ? Et en 12 secondes seulement ? Bravo, vous faites partie des meilleurs joueurs. pouvez maintenant partager votre score et vos commentaires ou défier vos amis sur notre page Facebook en cliquant directement sur le petit bouton ci-dessous.