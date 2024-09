Cette petite île paradisiaque est idéale à l'automne, elle est encore épargnée par les touristes

Des plages somptueuses, des piscines naturelles et des paysages époustouflants, voilà ce que vous réserve cette île encore préservée du tourisme de masse.

Quand on planifie ses vacances, on pense au soleil, aux plages de sable fin, mais aussi… aux touristes. Ce n'est plus une surprise, certaines destinations comme Bali, Ibiza ou encore Santorin sont prises d'assaut par les curieux depuis plusieurs années. Pour échapper aux rues bondées et aux kilomètres de bouchons, il faut désormais orienter ses vacances vers d'autres joyaux naturels, restés beaucoup plus confidentiels.

C'est le cas d'une petite destination idyllique de l'océan Atlantique. Peuplée de 8 000 habitants permanents, cette île en forme de triangle frappe tout de suite par ses volcans, ses coulées de lave et ses forêts de pins luxuriantes. Y aller, c'est passer ses journées à explorer des falaises escarpées, se baigner dans des piscines naturelles et contempler des panoramas à couper le souffle. Plus petite île des Canaries, bien moins connue (et bondée) que Tenerife ou Lanzarote, El Hierro est sans aucun doute la destination rêvée des amoureux de la nature.

Reconnue par l'UNESCO pour sa biodiversité impressionnante, celle que l'on appelle en français la Terre de Fer séduit tout particulièrement les amateurs de plongée. Été comme hiver, les eaux cristallines d'El Hierro proposent des paysages sous-marins splendides à découvrir dans une température agréable. Parmi les lieux incontournables de cette destination, on note aussi le village de pêcheurs de La Restinga, la majestueuse Roque de La Bonanza, ou encore l'enclave naturelle du Puits des Calcosas.

© Sanguer/adobe stock

L'avantage sur El Hierro, c'est qu'il n'y a même pas besoin de voiture. Pas d'inquiétude pour les plus paresseux en vacances, les distances entre les lieux à voir sont assez courtes et tout est visitable à pied sans s'épuiser. La randonnée la plus connue est le Chemin de Jinama, une ancienne route qu'empruntaient les habitants de l'île espagnole. Elle est longue de trois kilomètres et mène vers un panorama somptueux.

Côté gastronomie, les gourmands ne sont pas en reste non plus. Le poisson frais est le produit phare de la cuisine d'El Hierro. Après l'avoir dégusté, on peut apprécier le Queso herreño, ce fromage local fabriqué de manière artisanale. Avant de quitter la table, n'oubliez surtout pas de goûter les fruits tropicaux qui sont cultivés sur ces terres volcaniques. L'ananas et les bananes sont les vraies stars d'El Hierro.