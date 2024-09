C'est l'heure idéale pour boire un café - les experts sont formels

Des scientifiques ont dévoilé l'heure la plus efficace pour boire un café.

Avec ses arômes inégalés et ses vertus énergisantes approuvées par tous, le café est élevé au rang d'élixir divin par de nombreux adeptes. Au réveil, à 10 heures, pendant le repas, à la pause, puis au dîner, cette boisson est véritablement indispensable pour de la plupart des Français. Lorsque certains s'autorisent cinq tasses par jour, d'autres s'empêchent d'en boire après 15h. Mais, selon une étude menée par l'université de Bath, très peu de gens respectent les vraies règles qui permettent au café de déployer toute son efficacité.

Il est tout d'abord indispensable de rappeler que les espressos, américanos et autres cappuccinos ne doivent pas être consommés n'importe comment. L'étude britannique montre que, bien que les effets varient d'une personne à l'autre, boire du café avant de manger réduit l'absorption du sucre par le corps d'au moins 50 %. En consommer à jeun dans le seul but de se réveiller pourrait donc entraîner "des complications " considérables " pour la santé", souligne l'étude. La première maladie de la liste n'est autre que le diabète.

© artrolopzimages - Adobe Stock

Après un repas d'accord, mais lequel ? Sur ce point aussi, les experts ont des conseils bien précis. Dès le réveil, notre corps sécrète naturellement du cortisol, une hormone produite quand on se trouve dans un état anxieux. Appelée "Hormone du stress", c'est également elle qui entre en action pour libérer de l'énergie au moment exact où l'on se réveille. Contrairement à ce que pourraient penser les accros au café, l'espresso au petit-déjeuner n'est donc pas nécessaire, notre corps fait très bien le travail seul. À la place, un grand verre d'eau et quelques mouvements légers permettent d'éliminer les toxines et d'activer la circulation sanguine.

En ce qui concerne la caféine, les experts conseillent d'ingérer la première tasse 1h30 à 2 heures après le réveil, au moment où le cortisol est en baisse dans notre corps. Deux autres pics de cette hormone surviennent dans la journée. Le deuxième a lieu vers 13 h, tandis que le troisième et dernier advient aux alentours de 17h30. Le meilleur moment pour retourner à la machine à café serait donc entre les deux, après le repas, mais avant la fin d'après-midi. La règle selon laquelle il ne faut pas boire de café après 15 h serait ainsi globalement une bonne idée, et pas uniquement pour la qualité de votre sommeil !