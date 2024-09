C'est "l'île la plus cool du monde", elle est pourtant encore inconnue des touristes

Jusqu'ici gardée secrète par les adeptes de plongée sous-marine, cette île placée sous le signe du soleil et de la détente est idéale en automne.

Imaginez seulement : une île paradisiaque, sans voiture, où l'on peut se promener et lézarder, même seul, sans se sentir en danger tout en dégustant une langouste grillée avant de se faire masser sur la plage. Ce programme, qui peut sembler utopique, est pourtant bien réel. Et il vous attend si vous voyagez sur une île idyllique connue pour être "la plus cool du monde".

Ce surnom qui sonne comme un appel à la détente, elle l'a gagné grâce à son slogan "Go slow" (ralentir) et à son mode de vie tranquille. Là-bas, les vélos et les voiturettes de golf ont remplacé la voiture, le sable blanc a pris la place du bitume. On peut donc pédaler d'un côté à l'autre de l'île, qui mesure 8 km de long et 1 km de large, tout en observant les nombreuses cabanas colorées le long des plages. Ensuite, on peut déposer les vélos prêtés par des locaux et aller se baigner avec les lamantins des Caraïbes, des hippocampes ou avec les raies, en fonction des plages où l'on se trouve.

Après la baignade, on peut rentrer se doucher dans l'un des 30 hôtels de la côte puis ressortir et déguster des grillades avant d'aller se balader dans les rues qui s'animent une fois la nuit tombée. Ce lieu digne d'une carte postale, c'est Caye Caulker, une petite île corallienne située à moins de 40 minutes des côtes du Belize dans les Caraïbes.

Passer ses vacances à Caye Caulker, c'est aussi passer son temps dans l'eau, à découvrir la faune et la flore impressionnante de l'île en snorkeling. Sur la terre ferme, la réserve naturelle Forest Reserve vous permettra de son côté d'observer des iguanes, de nombreuses espèces d'oiseaux colorés, mais aussi des crabes et des crocodiles !

Mais l'attraction incontournable de Caye Caulker, c'est bien le célèbre Blue Hole. Plus de 120 mètres de profondeur pour près de 300 mètres de diamètre, les dimensions de ce gouffre sous-marin ne s'apprécient à leur juste valeur qu'en vrai. Pour tous ceux qui voudraient s'approcher de ce joyau de la nature, il existe deux manières différentes : en plongée, ou en avion. Au choix !