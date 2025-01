Une nouvelle étiquette est arrivée chez Lidl, elle va faire baisser le prix de vos courses

Une nouvelle étiquette a fait son apparition dans les rayons du discounter Lidl. Apposée sur près de 400 produits, elle indique des prix beaucoup moins chers.

Lidl contre-attaque. Poussées par la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine puis une inflation généralisée, de nombreuses enseignes comme Aldi, Casino et Auchan sont accusées d'avoir augmenter leurs prix mais aussi parfois gonfler leurs marges depuis 2020. Selon les chiffres de L'Observatoire de l'inflation, publié par 60 Millions de Consommateurs, le prix global du panier moyen français avait même augmenté de 12,5 % entre 2022 et 2024. Au grand soulagement des consommateurs, l'inflation a connu une baisse notable pour repasser sous la barre des 2 % en décembre 2024. Avec un premier impact sur les prix du panier moyen...

C'est dans ce contexte économique que Lidl a choisi de relancer une campagne de communication autour de sa gamme de premiers prix, 15 à 20 % moins chère que ses autres produits. Baptisée "Les p'tits prix Oui !", elle est déjà commercialisée depuis plusieurs mois mais se voit aujourd'hui davantage mise en avant par un logo à retrouver en magasin. Aujourd'hui, elle englobe 300 produits déjà existants sur lesquels la marque dit avoir "réduit ses marges pour être la plus basse du marché". Une centaine de nouveaux articles ont également été tout spécialement créés par le discounter allemand.

Pour réussir à baisser ses prix de manière significative, Lidl s'est focalisée sur la réduction de ses coûts de production. Ce sont en fait les emballages qui ont été réduits ou entièrement supprimés, ce qui permit de baisser le coût de vente final. Parmi les changements notables, on peut citer la disparition du bouchon sur les briques de lait et le passage d'une barquette sécable deux portions à une mono-barquette de lardons.

En plus de la viande hachée, du saumon fumé, des légumes, de l'huile d'olive et des autres aliments, plusieurs produits pratiques comme les mouchoirs et les cotons pour bébé entrent dans la gamme "Les P'tits prix Oui !". Cette dernière est reconnaissable grâce à son étiquette noire et rouge sur fond jaune.

Délaissé par de nombreux consommateurs entre août 2023 et février 2024, le hard discounter avait vu sa part de marché chuter dangereusement, comme l'explique le site spécialisé LSA. Après avoir opéré un virage à 360° destiné à moderniser son image, Lidl a repris des parts de marché à partir de septembre 2024. Bien qu'amorcée, cette amélioration n'est visiblement pas encore suffisante pour que Lidl confirme sa relance. Cette mise en lumière de la gamme "Les p'tits prix Oui!" entre donc dans la stratégie de séduction d'un nouveau public pour Lidl.