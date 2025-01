Je vis dans une maison de 100m² : voici le montant de ma facture d'électricité en 2025

Avec la baisse à venir des prix de l'électricité, voici quel sera le nouveau montant de votre facture.

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année, annoncée de longue date alors qu'elle semblait illusoire depuis des années. Le prix de l'électricité va enfin baisser pour 24 millions de Français, ceux au tarif bleu d'EDF. C'est désormais officiel, les nouveaux prix ont été communiqués et les ménages vont enfin pouvoir commencer à faire leurs calculs d'économies par rapport à l'année dernière.

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er février prochain et soulagera les finances de 80% des Français. C'est la première fois depuis la légère baisse de 2017 que le prix de l'électricité variera à la baisse.

Mais calculer sa future facture d'électricité n'est pas chose aisée. De nombreux paramètres sont à prendre en compte : le type de contrat, la puissances souscrite, l'abonnement, le tarif du kWh ainsi que les taxes. Or, toutes les données ne sont pas facilement trouvables et compréhensibles.

Pour vous faciliter la tâche, Linternaute.com s'est donc penché sur la nouvelle grille tarifaire et a fait les calculs. Le scénario : une famille de quatre personnes, vivant dans une maison de 100m2, dont le contrat est en offre de base (6kVA). Le chauffage et la cuisine sont reliés à l'électricité et l'habitation comprend un frigo, un congélateur, une machine à laver et un lave-vaisselle. Il y a également un chauffe-eau électrique. Cela correspond une consommation située entre 13 et 18 000 kWh par an selon les énergéticiens.

En 2024, le prix du kWh était de 0,2276€ en janvier, puis de 0,2516€ à partir de février. L'abonnement a également augmenté à la même date. Cela a donc abouti à une facture entre 3760 et 5140€, soit entre 310 et 430€ par mois.

Pour le calcul de 2025, il faut prendre en compte le prix au kWh de janvier (0,2516€) ainsi que le prix de l'abonnement. A compter de février, le prix baisse à 0,2016€. L'abonnement, lui, augmente. Avec l'évolution de tous ces éléments, la note annuelle sera de l'ordre de 2700 à 3700€, soit 225 à 310€ par mois. Cela représentera une économie, en 2025, de 88 à 120 euros par mois, par rapport à 2024. De quoi faire souffler un peu les finances.