Ce test redouté par toutes les femmes peut être fait à la maison, il permet d'éviter 90 % des cas d'un cancer féminin

Certains examens de santé sont tellement redoutés qu'ils sont évités par de nombreuses personnes. Ce test est pourtant essentiel pour diminuer considérablement le risque d'un certain cancer.

Chaque année en France, des milliers de femmes découvrent qu'elles ont un cancer du col de l'utérus. 3100 nouveaux cas avaient ainsi été diagnostiqués en 2023. Pourtant, ce cancer pourrait être davantage combattu et presque être éradiqué si toutes les femmes se faisaient dépister assez régulièrement.

Le dépistage du cancer du col de l'utérus fait en plus partie d'un programme organisé et gratuit : toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans doivent se rendre régulièrement chez un gynécologue, médecin ou sage-femme pour réaliser un frottis du col de l'utérus. Or, d'après l'Institut National du Cancer, "plus de 40 % des femmes concernées par le dépistage ne réalisent pas, ou pas régulièrement". Les raisons sont nombreuses : peur, gêne, difficultés à trouver un professionnel de santé...

Alors pour pallier ces réticences des patients, il est possible de réaliser ce test soi-même. Concrètement, des kits de prélèvement sont disponibles dans certains laboratoires, sur ordonnance. Une fois récupéré, le test peut être réalisé soi-même directement au laboratoire ou chez soi. Il consiste à prélever des cellules sur les parois du vagin avec un écouvillon, qui doit ensuite être analysé en laboratoire avant d'obtenir les résultats. Si le test est négatif, il n'y a rien à faire avant le prochain cinq ans après. Par contre, en cas de test positif, un frottis classique sera nécessaire.

L'auto-prélèvement est fiable : il est recommandé par la Haute Autorité de Santé, qui avait estimé en 2019 que le dépistage du cancer du col de l'utérus "peut également être réalisé à partir d'un auto-prélèvement vaginal (APV). L'APV doit être proposé, à partir de 30 ans, aux femmes non dépistées ou insuffisamment dépistées".

L'auto dépistage n'est ainsi recommandé qu'à partir de 30 ans. Les premiers frottis réalisés à partir de 25 ans - deux tests à un an d'intervalle, puis tous les trois ans en cas de résultats normaux - doivent donc être faits par un professionnel de santé. Aussi, l'auto-prélèvement ne peut pas être réalisé dans certains cas : période de règles, infection vaginale, grossesse, antécédent de frottis anormal.

Que ce soit par un professionnel de santé ou un auto test, il est essentiel de réaliser ce dépistage. Il permet en effet "de repérer suffisamment tôt des lésions pré-cancéreuses, de les surveiller ou de les soigner, et ainsi, de prévenir l'apparition d'un cancer", rappelle l'Institut national du cancer.

Il est également préférable de se rendre chez un professionnel de santé car ce dépistage du cancer du col de l'utérus est aussi l'occasion de repérer d'éventuels problèmes gynécologiques, puisqu'un toucher vaginal et une palpation mammaire sont généralement réalisés en même temps. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour prendre soin de sa santé.