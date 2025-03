Cet aliment que l'on achète tous va coûter bien plus cher - le prix a déjà atteint des records

Le prix de l'un des produits les plus consommés par les Français va fortement augmenter ces prochains mois.

Comme chaque année, les négociations annuelles entre les industriels et la grande distribution se sont tenues au mois de février. Elles ont pour but de fixer les tarifs des produits vendus en supermarché pour l'année à venir. Les fabricants cherchent à vendre leurs produits aux prix les plus élevés possibles tandis que les enseignes de la grande distribution négocient pour baisser les coûts et maximiser leurs marges.

Mais cette année, les conclusions des négociations ont réservé une mauvaise surprise aux consommateurs. Alors que Layla Rahhou, la déléguée générale de la fédération patronale des supermarchés, a annoncé que la plupart des tarifs vont rester "quasi-stables", d'autres vont fortement augmenter. Les gâteaux, les madeleines et tous les autres produits à base de lait et de beurre seront en moyenne vendus 15 % plus chers qu'en 2024. Cette flambée des prix est due à l'augmentation du coût de l'énergie, mais aussi aux épidémies qui touchent les bovins producteurs de lait depuis des mois.

Face à ces difficultés, de nombreux producteurs ont privilégié la transformation du lait en fromage, qui, à la revente, est beaucoup plus rentable que la crème, le lait ou le beurre. Ce choix a une nouvelle fois accentué la pénurie. En un an, le beurre a vu son prix bondir de 30 % sur les marchés français. La demande, elle, est toujours aussi forte. La France est d'ailleurs le 1ᵉʳ consommateur mondial de beurre. Selon les chiffres diffusés par agriculture.gouv.fr, nous en consommons huit kilos par habitant et par an.

Déjà en forte augmentation en 2023 et 2024, les tarifs du chocolat et du jus d'orange vont également continuer à s'enflammer. Le café, un autre favori du petit déjeuner, devrait lui aussi connaître une augmentation de 15 %. "Avant les deux ans d'inflation que la France vient de connaître, nous avions connu 10 années de déflation. Il est assez logique que les prix augmentent, mais légèrement !", a expliqué Yves Puget, directeur des publications du magazine LSA, au micro de BFMTV.

Les consommateurs peuvent tout de même se rassurer, car d'autres produits devraient à l'inverse devenir plus accessibles. Le prix de l'huile d'olive, des pâtes et du sucre devrait par exemple connaître une baisse qui fera plaisir aux cuisiniers. Les articles de beauté, d'entretien et d'hygiène bénéficieront par ailleurs d'une baisse d'environ 2 %.