Changement d'heure : gare à la confusion, il peut arriver plus tôt que prévu

Le passage à l'heure d'été approche. Le changement d'heure a toutefois une particularité cette année qui pourrait bien perturber certains Français...

Le soleil fait de plus en plus son apparition, les journées s'allongent et l'événement traditionnel de la fin du mois de mars approche : le changement d'heure ! Comme chaque année, l'Europe s'apprête à basculer à l'heure d'été. Chaque année en mars, l'heure d'hiver laisse place à l'heure d'été. Lorsque l'on change d'heure aux beaux jours, on avance d'une heure et on perd donc une heure de sommeil. A très précisément 2h00 la nuit de la bascule, il est déjà 3h00.

Le changement d'heure a été établi pour faire des économies d'énergie. En été, cela maximise l'exploitation de la lumière naturelle, en profitant des journées rallongées, et permet de consommer un peu moins d'électricité. En 2025, ce changement interviendra précisément dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars en Europe, et plus particulièrement en France. Cependant, si vous êtes dans un cas en particulier, le changement d'heure aura lieu plus tôt. Tout le monde ne l'effectue pas en même temps !

Aux Etats-Unis et au Canada, en effet, le changement d'heure a lieu avec trois semaines d'avance, soit le deuxième dimanche de mars. Si vous êtes en voyage dans ce pays, ce dimanche 9 mars 2025, il faudra déjà avancer votre montre de 2 à 3 heures du matin. Soyez donc très vigilant si vous devez prendre un vol aux Etats-Unis ou au Québec dans les jours qui suivent.

C'est aussi bon à savoir si vous voulez contacter quelqu'un qui est là-bas : cette bascule va réduire pendant quelques semaines le décalage horaire entre la France et les Etats-Unis. Alors qu'actuellement New York a six heures de retard sur Paris, du 9 au 29 mars, la ville américaine n'en aura plus que cinq. Sachez aussi que le passage à l'heure d'hiver, à l'automne, aura lieu une semaine après celui européen. Il tombera donc le premier dimanche de novembre, soit cette année le 2 novembre 2025. De nouveau, pendant une semaine, le décalage entre New York et Paris sera réduit d'une heure.

Les Etats-Unis comptent six fuseaux horaires : allant de moins 6 heures à moins 10 heures sur le continent et même moins 11 heures à Hawaï. L'île ne suit cependant pas le changement d'heure, tout comme une partie de l'Arizona et de l'Indiana. Par ailleurs, deux tiers des pays dans le monde ont décidé de ne pas pratiquer le changement d'heure. Certains l'ont même abandonné ces dernières années.