Claire Passy : "Mes mille et une vies [de Bud Spencer] contribue à perpétuer l'héritage culturel et cinématographique d'une époque révolue"

Il semble inutile de présenter le grand Bud Spencer, icône incontournable du cinéma italien des années 1970 à 1990, et pourtant. Au-delà de l'acteur dont la corpulence n'a d'égale que son talent, se cache un parcours de vie incroyable. Découvrez au fil des pages comment le jeune fils d'industriel est passé d'athlète de haut niveau à acteur à la renommée internationale.

Mentionnez le nom de Bud Spencer à n'importe quel quarantenaire et au-delà et il vous répondra avec un sourire "Le monsieur baffes" du cinéma. Le compagnon d'armes de Terence Hill, avec qui il a signé les plus belles heures du western spaghetti italien, mais aussi du film d'action. Mais le bonhomme ne s'est pas contenté d'être imposant qu'au cinéma pendant plusieurs décennies. Acteur, nageur, joueur de water-polo, scénariste, producteur de télévision, chanteur, homme politique… Carlo Pedersoli (de son vrai nom) a eu mille et une vie, et ça tombe bien, c'est le titre de son autobiographie qui vient enfin de paraître dans la langue de Molière chez l'éditeur à part®. Saviez vous qu'il avait participé aux Jeux Olympiques ? Ce n'est qu'une des très nombreuses facettes de l'homme, derrière l'acteur, que vous découvrirez en lisant cet ouvrage.

Mes Mille Et Une Vies Neuf à partir de 20,00 € Occasion à partir de 10,40 € Amazon 20,00 € Voir

Rakuten 20,00 € Voir

Fnac 20,00 € Voir

Leclerc 20,00 € Voir Rakuten 20,00 € 10,40 € Voir

Fnac 20,00 € 13,75 € Voir

Cette édition n'est d'ailleurs pas une simple traduction opportuniste, sur le nom d'un grand acteur. On sent l'amour de l'éditeur pour ce titre. L'adaptation est un véritable travail d'orfèvre, avec des notes qui accompagnent les très nombreux jeux de mots de l'auteur en italien. De plus, c'est la seule version au monde de cette autobiographie à être enrichie d'un mot de Terence Hill, son potache comparse. L'occasion rêvée pour Linternaute de s'entretenir avec Claire Passy, l'éditrice de ce livre déjà indispensable pour tout amateur du genre.

Linternaute.com : comment et pourquoi ce titre est arrivé chez l'éditeur à part® ?

Claire Passy : Christophe Pavlevski, fondateur de L'éditeur à part®, est un fervent admirateur de Bud Spencer. Ayant nourri depuis des années le projet de fonder sa propre maison d'édition, Christophe a finalement réalisé son rêve en créant L'éditeur à part® avec François-Xavier Bellest et moi même. Une fois cette étape franchie, il a décidé de concrétiser un autre rêve, celui de lier sa passion pour les westerns spaghetti, Bud Spencer et Terence Hill, avec sa nouvelle entreprise. Il s'est alors lancé dans la recherche des droits pour la publication de cette biographie tant attendue. Après une série de rencontres fortuites, dont une mémorable dégustation de glace à la Gelateria Girotti dans le 6ème arrondissement de Paris, il a finalement établi le contact avec les enfants de Bud Spencer et Terence Hill. Cette rencontre a été le point de départ d'une collaboration fructueuse qui a abouti à la publication de Mes mille et une vies, la biographie de Bud Spencer, encore inexistante en France.

La décision de publier cette biographie était profondément ancrée dans la philosophie de L'éditeur à part®. En mettant en lumière la personnalité unique de Bud Spencer sous un nouveau jour, ce livre incarne parfaitement l'essence même de notre maison d'édition. En ces temps complexes, il offre une bouffée de légèreté et ravive la nostalgie chez les amateurs de ces classiques du cinéma. De plus, il crée un pont intergénérationnel permettant aux nouvelles générations de découvrir ou de redécouvrir le charme intemporel des westerns spaghetti.

En offrant la possibilité de se plonger dans l'univers foisonnant de Bud Spencer, Mes mille et une vies contribue à perpétuer l'héritage culturel et cinématographique d'une époque révolue, tout en offrant une source d'inspiration intemporelle pour les générations futures.

Il convient également de noter que peu de gens savent que Bud Spencer était un athlète accompli, un nageur de haut niveau qui a même participé aux Jeux Olympiques. En honorant sa mémoire, nous mettons en lumière non seulement son talent cinématographique mais aussi sa contribution au monde du sport, soulignant ainsi l'aspect multidimensionnel de son héritage.

C'est un titre d'une richesse incroyable. Est-ce que vous avez fait un casting particulier pour trouver un traducteur fan de l'auteur ? Comment avez-vous géré les très nombreuses notes ?

© L'éditeur à part®

Nous n'avons pas mené de casting spécifique pour sélectionner un traducteur, préférant adopter une approche collaborative et engagée. Notre objectif principal était d'enrichir l'ouvrage de manière collective. Christophe Pavlevski, fort de sa solide maîtrise de la langue italienne, a été à l'origine de cette démarche. De même, François-Xavier Bellest, imprégné par l'enseignement d'Umberto Eco et expert en sémiologie et sémantique, a apporté une contribution précieuse en utilisant ses subtilités linguistiques pour parvenir au choix du titre Mes mille et une vies.

En tant que directrice littéraire chez l'éditeur à part®, j'ai également joué mon rôle en sollicitant l'aide de mon amie Chiara Stella Stizioli, docteure en littérature française et italienne. Grâce à l'aide passionnée et bienveillante de mon amie Chiara Stella ainsi que celles de plusieurs experts en cinéma italien et en linguistique, nous avons pu aboutir à ce titre incroyablement riche, comme vous le signifiez, mais aussi à une traduction fidèle tout en préservant l'esprit humoristique et la riche personnalité de Bud Spencer.

Notre objectif dépassait largement la simple traduction du texte ; il s'agissait de le transcender afin de refléter pleinement l'humour subtil et l'authenticité de Bud Spencer dans la langue française.

La partie qui intéressera le plus le public français sont les anecdotes sur les films et sa relation avec Terence Hill. Est-ce que vous avez été tenté de couper la version originale pour faire une version plus condensé en France ?

En choisissant de publier Mes mille et une vies, L'éditeur à part® s'est engagé à préserver l'essence même de l'histoire fascinante de Bud Spencer, dans toute sa singularité et son originalité. Cette biographie nous offre une plongée immersive dans la vie et la carrière de cet artiste et sportif hors du commun, tout en révélant des facettes méconnues de sa personnalité. La réduction du texte aurait compromis cette mission en orientant le récit d'une manière qui ne refléterait pas fidèlement l'auteur. Cette option ne nous a donc jamais traversé l'esprit.

Il est vrai que la relation entre Bud Spencer et Terence Hill suscite un vif intérêt, mais cette biographie va bien au-delà des simples anecdotes de tournage. En explorant les différentes étapes de la vie de Bud Spencer, des expériences exaltantes en Amérique du Sud à ses rencontres avec des personnalités marquantes de l'époque, nous découvrons la richesse et la complexité de son parcours. Ce livre révèle une profondeur inattendue qui va au-delà de l'image traditionnelle de deux amis se retrouvant sur les plateaux de tournage. "Mes mille et une vies" nous offre un voyage captivant à travers l'histoire d'un homme exceptionnel, dont la vie mérite d'être célébrée dans toute sa splendeur.

Comment avez-vous eu l'idée de demander à Terence Hill de faire une préface ? et comment cela s'est-il passé ?

Notre décision de solliciter Terence Hill pour rédiger la préface de Mes mille et une vies a émergé de notre rencontre avec les fils de Bud Spencer et Terence Hill. Cette rencontre, bien plus qu'une simple formalité pour obtenir les droits de publication, a marqué le début d'une collaboration empreinte de respect et de passion commune pour l'héritage cinématographique de ces deux icônes. Nous aspirions à capturer au plus près l'essence de Carlo Perdersoli, alias Bud Spencer, et qui mieux que ses proches et Terence Hill pouvaient nous éclairer sur certains aspects de sa vie ?

Cette relation, qui s'est solidifiée au fil du temps, nous a convaincus de l'importance d'aller jusqu'au bout de notre initiative. Ainsi, nous avons simplement approché Terence Hill pour lui proposer d'écrire la préface. Conscient de notre approche éditoriale unique et de notre profond respect pour leur histoire, Terence a été touché et a accepté avec enthousiasme de participer à cette publication. Bien que d'autres aient pu faire cette demande auparavant, notre engagement en tant qu'éditeurs à part, axés non pas sur les textes mais sur les auteurs, a été le moteur de cette collaboration singulière et enrichissante.

On connaît assez peu le marché des biographies dans le monde du Livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa taille en France (tout éditeur confondu) et quelles sont vos attentes autour de ce titre ?

© L'éditeur à part®

En France, le marché des biographies représente environ 1% du marché du livre. Ce segment est généralement dominé par des publications mettant en lumière des personnalités médiatiques telles que des sportifs, des acteurs, des personnages politiques et des membres de familles royales, publiées principalement par de grandes maisons d'édition. En tant que nouvel acteur sur ce marché spécifique, L'éditeur à part® propose une approche différente. Nous nous concentrons non seulement sur des personnalités médiatisées, mais aussi sur des individus au parcours de vie exceptionnel et souvent méconnu, offrant ainsi une réflexion profonde sur notre société et donnant une voix à celles et ceux qui ne l'ont pas habituellement.

Par exemple, dès nos débuts, nous avons choisi de publier Le temps des pourquoi !, la biographie de Juliette Klotz, dont le parcours remarquable l'a conduite de l'endoctrinement dans la jeunesse hitlérienne à un engagement passionné en faveur de la protection des personnes contraintes à l'exil. Cette démarche s'inscrit dans notre engagement envers la mémoire et la diversité des voix.

La publication de Mes mille et une vies de Bud Spencer s'inscrit dans cette même lignée, visant à mettre en lumière les différentes facettes de cette icône du cinéma et à rendre hommage à sa résilience inspirante, tant sur le plan artistique que sportif.

Quant à nos attentes de ventes, bien que nous considérions qu'une sortie réussie serait celle qui atteindrait environ 5000 exemplaires vendus, nous mesurons le succès de nos publications non seulement en termes de chiffres, mais surtout en termes d'impact sur notre lectorat. Si Mes mille et une vies parvient à créer des liens intergénérationnels et à susciter la curiosité des plus jeunes, alors nous considérerons cela comme un succès bien plus significatif.

Est-ce que la sortie de cette biographie (la seconde du catalogue) peut laisser présager d'autres à venir dans votre catalogue ?

Absolument. La sortie de cette biographie annonce effectivement une série de nouvelles publications à venir. Nous maintenons notre engagement à publier des récits uniques et inspirants, tout en continuant à recevoir de nouveaux textes et à collaborer avec des personnalités à part. Nous offrons également nos plumes aux personnes qui souhaitent raconter leurs histoires mais ne savent pas forcément comment ou n'osent pas écrire. Nous sommes là pour les accompagner dans ce processus et pour donner vie à leurs récits de manière authentique et captivante.

Ainsi, d'ici la fin de l'année, nous prévoyons de présenter un portrait croisé de deux femmes exceptionnelles, dont les parcours de vie ont été marqués par la résilience et la détermination malgré leurs différences et la distance qui les sépare.

Alors que les injustices et les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes sont de plus en plus mises en lumière, nous avons choisi de mettre en avant des histoires de résilience et de réussite, où ces femmes ont su surmonter des situations difficiles pour en tirer du positif. Leurs histoires seront bien mieux racontées par elles-mêmes. Nous sommes impatients de partager ces récits captivants avec nos lecteurs. Affaire à suivre donc.

Mes mille et une vies, Bud Spencer, l'éditeur à part®, 20€