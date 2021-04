Solo Leveling, le titre étendard du Webtoon ?

Créé, début des années 2000 les webtoon, ne cessent de monter en puissance et de conquérir un lectorat de plus en plus grand. Solo Leveling est-il le titre qui achèvera d'asseoir la popularité de ce genre ?

En France, c'est par la plateforme Delitoon, en 2016, que les lecteurs de l'Hexagone découvrent une offre légale de webtoon, ces bd coréennes pensées pour une consommation au scroll vertical sur smartphone et vendues au chapitre, souvent en monnaie virtuelle. Depuis, les éditions Dupuis ont lancé la Webtoon Factory en 2018, et Webtoons.com, la filiale du mastodonte Naver Line - qui revendique plus de 6,2 millions de lecteurs au quotidien, a ajouté une offre en Français en 2019. L'offre s'est enrichie avec l'arrivée des acteurs Toomics en 2020, puis de Verytoon de l'éditeur Delcourt en 2021. Décidément le webtoon a le vent en poupe. Mais comment en est-on arrivé là ?

Le groupe de KPop « Dreamcatcher» en concert live événementiel pour célébrer le lancement de la plateforme Verytoon. © Verytoon

Qu'est-ce que le Hallyu ?

Le Hallyu ou " la vague" en coréen, est l'expression qui désigne l'essor de la culture pop coréenne. Cette croissance, soutenue par le ministère des finances et de la culture, s'appuie sur quatre axes : les dramas, le cinéma, la K-Pop et les webtoon.

Il n'est pas rare d'ailleurs que ces trois genres communiquent entre eux : des webtoon à succès seront adaptés en drama télévisés.

Une des particularités de la culture pop coréenne est qu'elle est très souvent conçue pour s'exporter facilement. Par exemple, dans la K-Pop le titre ou le refrain d'une chanson est en anglais. Le dernier titre à succès du groupe BTS " Dynamite" est anglophone, alors qu'ils sont déjà célèbres dans le monde entier. Solo leveling l'un des webtoon les plus importants est adapté du roman level up mais c'était un peu trop générique comme titre alors il a été transformé en solo leveling pour son passage en webtoon.

Qu'est-ce que le webtoon :

La série La sorcière sans espoir combine deux valeurs sûres du genre : la fantasy et la romance. © Haecheong / YJ Comics

En France et aux USA, les tentatives de créer des BDs ou Comics pensés pour une lecture numérique se sont soldés par des échecs probants. Très probablement car les éditeurs ont tenté de transposer l'expérience du médium sur un nouveau média. Par exemple : l'insertion de cases interactives lors de la lecture, ou le séquençage d'un album case par case. Ce qui avait pour effet de faire exploser le coût de création. La solution semble être venue de Corée, qui s'est posé la question du médium avant d'y adapter le média. Avec plus de 5,9 milliards de smartphones dans le monde et un taux de pénétration de 95% en Corée du Sud, pas étonnant que ce pays soit le fer de lance d'un nouveau format : le webtoon. Conçu en 2003 (sur le portail Daum), ce format de bd numériques fait le pari d'une mise en page simpliste et de ne se focaliser que sur une lecture verticale, au scroll infini. Exit des décennies d'éducation des lecteurs et spectateurs sur la mise en scène horizontale, ces jeux de regards à la Sergio Leone, ces plans séquences sur des doubles pages, ces cases qui explosent ou se répondent de manière symétrique. Bien avant l'essor des "stories", et autre "fleets" les webtoon ont adopté ce standard de lecture, souhaité par Steve Job : le parchemin vertical infini. Une décennie et demie plus tard, force est de constater que cette décision fait l'unanimité des lecteurs. Netflix l'a bien compris. La plateforme de svod a en effet créé son propre projet de webtoon et drama Hellbound. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'est associée à Yeon Sang-ho, le réalisateur du Dernier train pour Busan, ce drama prévu pour septembre 2021 est adapté du webtoon éponyme, écrit par le réalisateur lui-même.

Tout va très vite sur les plateformes de webtoon, ce qui leur permet d'être hyper réactives sur les sujets d'actualité. Cette capacité à réussir à parler de sujets forts, avec un découpage en feuilleton, de manière réactive est une clé du succès des webtoon.

Mais cette réactivité à un coût pour leurs auteurs. Contrairement aux mangakas qui sont suivis de près par un éditeur (le tanto), en Corée, les auteurs ou les studios sont laissés libres de réaliser ce qu'ils veulent. Seul compte le sacro-saint rapport de lecture. Pour la majorité des plateformes, un auteur propose une idée à un éditeur, il est payé pour les trois premiers chapitres, mais doit en produire de 8 à 10 avant de lancer la série. Les trois premiers chapitres seront mis en ligne gratuitement, pour faire découvrir le titre, et ce n'est qu'à partir du quatrième chapitre que l'auteur peut espérer toucher des revenus. Chaque série est conçue avec une approche de feuilleton ou chaque chapitre doit provoquer l'attente du suivant.

Verytoon :

Capture d'écran du site Verytoon sur mobile © Verytoon

Lancée fin janvier 2021, Verytoon, la plateforme de l'éditeur Delcourt, a conquis plus de 10 000 lecteurs en moins de deux mois et généré plus de 100 000 lectures de chapitres parmi les 30 séries disponibles.

Pour Thierry Rodriguez, le directeur du numérique chez Delcourt, au-delà du catalogue, ce qui distingue Verytoon des autres plateformes est l'approche culturelle qui a été mise en place. Pour le lancement, un concert live du groupe de K-Pop Dreamcatcher a été organisé. D'autres actions pour promouvoir la culture coréenne seront mises en place. Il y a une volonté éditoriale de dépasser le cadre du simple licensing, la pédagogie et la fidélisation sont très importantes, on peut gagner des coins - la monnaie pour acheter des chapitres - en parrainant des amis, en étant actif sur la plateforme (partages, commentaires).

Prochain objectif, accélérer le rythme de production des épisodes. Particulièrement sur les séries phares comme Solo leveling. Thierry Rodriguez annonce : "d'ici la fin de l'année nous aurons plus de 70 séries sur Verytoon avec deux ou trois fois plus d'épisodes publiées quotidiennement."

Le phénomène Solo leveling :

Tout en couleur, le webtoon « Solo Leveling» a un graphisme très attrayant. © DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C WEBTOON Biz

Un jour, d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du globe. Liés à des donjons où pullulent des monstres plus ou moins dangereux. Mais ces donjons répandent aussi de la magie dans l'atmosphère terrestre, provoquant des réactions chez certains humains, qui développent alors des pouvoirs particuliers. Ces derniers deviennent des chasseurs, catégorisés par classes (guerrier, magicien, guérisseur) et des niveaux de puissances, chargés d'affronter les monstres. Jinwoo est un chasseur de rang inférieur, réduit au rôle de larbin, mais un jour un pouvoir étrange va s'éveiller et lui permettre de faire progresser sa puissance en gagnant des niveaux comme dans un jeu vidéo…

Fortement inspiré de Hunter x Hunter et des jeux vidéo, ce webtoon est un phénomène qui a conquis un lectorat fidèle dans le monde entier. L'éditeur Delcourt a décidé d'en faire son premier titre pour sa nouvelle collection K-Books, dédiée aux webtoon. Avec plus de 60 000 exemplaires mis en place et un record de précommande, la sortie s'annonce comme un succès inévitable pour l'éditeur.

Pascal Lafine, l'éditeur de K-Books, explique son lancement : " quand nous avons acheté la licence en 2018, il n'existait aucune version papier de ce webtoon. Pas même en Corée. Alors quand nous leur avons proposé de réaliser une mise en page spécifique pour ce titre, les ayants-droits coréens ont accepté. Solo Leveling est un coup de cœur avant d'être un achat commercial. Dans notre première offre commerciale, nous ne savions pas si le genre ou le titre serait populaire. Nous avons proposé d'imprimer le titre à 3 000 exemplaires., alors que finalement, nous avons une mise en place à 60 000 albums. C'est après avoir acheté les droits pour une édition papier que nous avons acheté les droits numériques. Avec déjà l'idée de lancer Verytoon. Pour moi, c'est un respect que l'on doit aux acheteurs de la version livre que de proposer une mise en page cohérente, aussi propre qu'une BD. Je trouve décevante les mises en pages des webtoon en livre qui se contentent de coller les images avec des grosses marges blanches. Nous avons hésité sur plusieurs formats pour cette édition : le format prestige Delcourt, un format comics, et finalement nous avons opté pour le format A5."

L'éditeur explique qu'il y aura une couverture spéciale pour le premier tome en partenariat avec la fnac et une autre pour les tomes 2 et 3 en partenariat avec d'autres enseignes.

Les librairies demandent un produit exclusif quand une série les intéresse particulièrement. Les livres K-Books ayant une couverture rigide, il y aura une jaquette pour l'édition spécifique à la Fnac. Cette dernière ne sera pas pliée sur l'album afin de pouvoir servir de poster si le lecteur le souhaite.

La sortie de Solo Leveling est très importante pour K-Book, mais ça n'est qu'une première étape. En mai, l'éditeur prévoit de publier Noblesse, un titre de la plateforme webtoon.com (le dessin animé est disponible sur Crunchyroll) et Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ?. Ce dernier sera le premier webtoon publié en France ciblant principalement un public féminin.

Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ?, détient le record en Corée, de chapitres achetés, avec plus de 6 millions d'acquisitions en ligne, bien aidé par le drama qui a cartonné.

Pour Pascal Lafine, le public féminin de 23-35 est le cœur de cible du lectorat webtoon en Corée. Ce lectorat va suivre une plus grande variété de titres, là où le public masculin se concentre sur quelques mastodontes, ce qui explique la diversité du panel sur les titres de type romance.