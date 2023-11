Découvrez la genèse de Marriage Toxin, la nouvelle pépite tirée du Shônen Jump+

Découvrez comment s'est formé le duo créatif composé de Joumyaku (scénario) et Mizuki Yoda (dessin) les auteurs du manga Marriage Toxin. Mais aussi leur processus de travail, leurs attentes et inspirations. Une paire qui définit parfaitement le terme " émulation".

Marriage Toxin est le gros lancement de la rentrée pour Crunchyroll manga et l'une des nouveautés les plus populaires (en anglais) sur le site de prépublication de Shueisha : Manga Plus.

Créé par le duo Joumyaku (scénario) et Mizuki Yoda (dessin), ce manga raconte l'histoire de Géro, le fils aîné d'un clan de tueur à gages passé maître dans l'utilisation des poisons. Les braves citoyens l'ignorent, mais de nombreux autres clans, tous experts dans un style d'assassinat, peuple les bas-fonds et parfois se livrent même une guerre d'influences des plus sanglantes.

Gero est un véritable maître lorsqu'il s'agit de faire disparaître un parrain de la mafia qui n'a pas respecté les règles du monde de l'ombre. Mais lorsque ses parents lui donnent un ultimatum : trouver dans l'année une femme et engendrer un hériter pour le clan, sans quoi ce rôle incombera à sa petite sœur, il n'a d'autre choix que de se trouver une dulcinée... Le problème, c'est que Gero n'a aucun sens commun, en dehors de l'art d'utiliser les poisons pour assassiner des malfrats, il n'est guère à son aise. C'est alors que le destin va mettre sur son chemin, Kinosaki, une arnaqueuse experte dans les mariages frauduleux. Tant bien que mal, ils vont former une paire atypique pour aider Gero a trouver une dulcinée…

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Et si l'une des clés des succès du manga était cette capacité qu'ont les équipes éditoriales et créatrices à repérer les tendances et réussir à renouveler un sujet qui semble avoir été déjà traité ? Permettant aux lectrices et aux lecteurs de se lancer dans une aventure avec un certain nombre de codes tout en appréciant un voyage feuilletonnant qui les surprendra à chaque page ?

Marriage Toxin est l'un de ces titres qui s'inscrit dans une tendance tout en y apportant un vent de fraîcheur et d'originalité. En effet depuis quelques années, la mode des mangas " underground" avec un ton léger n'est plus à démontrer, l'excellent Spy x Family étant le fer de lance de ce phénomène. Le duo créatif Mizuki Yoda (au dessin) et Joumyaku (au scénario) accompagnés de leur éditeur Monsieur Hitoshi Koike, nous ont accueilli dans les locaux de Shueisha à Tokyo pour une interview exclusive.

Linternaute.com : vous avez tous les deux fait une école de manga. La Tokyo Designer Gakuin Manga pour Maître Mizuki et la Manga Class Genron Hirameki pour Maître Joumyaku. Quand avez-vous su que vous vouliez devenir mangaka ? Quel est l'événement à l'origine de cette flamme ?

Mizuki Yoda : J'aime dessiner depuis mon plus jeune âge. Dès la maternelle, j'ai développé une passion pour le dessin. Et, petit à petit, au collège et au lycée, on me répétait souvent " tu vas devenir mangaka". Cela s'est presque fait naturellement.

Joumyaku : En ce qui me concerne, ce n'était pas du tout une vocation. Certes, je dessinais un peu et j'écrivais un peu au lycée, mais sans flamme particulière pour me pousser à en faire mon métier. À l'issue de l'université je suis même devenu employé de bureau, tout en continuant d'écrire un petit peu à côté. Et un éditeur, Monsieur Koike, qui m'avait été présenté par une connaissance en commun m'a proposé d'essayer de faire des scénarios de manga. Je me suis dit pourquoi pas et je me suis inscrit dans un cursus spécialisé, et me voici aujourd'hui devant vous.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Quelle est la chose essentielle que vous avez retenue de ces formations ?

Joumyaku : Le respect de la date de rendu. Par exemple dans le cadre d'une publication sérialisée, même si on manque de temps ou d'inspiration, il faut toujours donner au minimum un script qui permet d'établir une base de travail.

Mizuki Yoda : Pour moi aussi le respect des deadlines est primordial. Pour ce faire, il faut prendre l'habitude de dessiner tous les jours, d'avoir un rythme de travail qui permet de transformer ce devoir en habitude.

Maître Yoda, vous avez été l'assistant de Gege Akutami. Qu'avez-vous appris à ses côtés ?

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Mizuki Yoda : Comme nous travaillons à distance, chacun de notre côté, je n'ai pas pu bénéficier de ses conseils directs, mais j'ai pu progresser sur le design de personnages grâce à ses corrections et remarques.

Maître Joumyaku, qu'est-ce qui vous a décidé à vous spécialiser dans le scénario ?

Joumyaku : Quand je suivais les cours de Manga Class Genron Hirameki, je dessinais et j'écrivais mes propres scénarios. On m'a dit très clairement que mes dessins étaient en deçà des standards actuels, mais que mes scénarios eux étaient très bons, or, il se trouve qu'il y a en ce moment une grande demande pour des mangakas spécialisés des scénarios. C'est suite à ce conseil que je me suis spécialisé dans le domaine du scénario.

Et vous, maître Yoda, pourquoi vous être spécialisé dans le dessin ?

Mizuki Yoda : Quand j'étais en primaire, je copiais les dessins de beaucoup de mangas, particulièrement One Piece. Et j'écrivais aussi mes propres histoires, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était dans le dessins que je m'épanouis le plus. Dès lors, j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Hitoshi Koike (éditeur) : Dans les concours des magazines, il y a des concours de manga, des concours de scénario et des concours d'illustration. Maître Yoda a remporté un concours d'illustration, nous l'avons repéré pour ses talents de dessin.

Quelles sont vos influences respectives dans le monde du manga et au-delà ?

Mizuki Yoda : L'œuvre qui m'a le plus influencé est sans hésiter One Piece de Maître Eiichiro Oda.

Joumyaku : Je suis un très grand fan du Shonen Jump et Jump Square. Si je devais ne citer que deux références, ce serait Hunter x Hunter de Maître Yoshihiro Togashi que je lis depuis l'école primaire et Gag manga biyori de Maître Kôsuke Masuda.

Vous avez tous les deux commencé votre carrière avec un autre partenaire. Comment vous êtes vous rencontrés en 2022 pour le One Shot " Hyper hard special mission" ?

Hitoshi Koike : C'est moi qui leur ai proposé de travailler ensemble en pensant à la grande compatibilité de leurs univers.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Comment est née cette œuvre ? J'ai cru comprendre que c'était un projet de fin d'études de Maître Joumyaku ?

Joumyaku : Il y a cette base de projet de fin d'études que j'ai travaillé et retravaillé sans cesse depuis l'obtention de mon diplôme. Je sentais qu'il me restait encore de nombreuses choses à écrire dans cet univers.

Hitoshi Koike : Si l'on regarde en détail, il n'y a que l'histoire du premier chapitre qui se rapproche de ce projet de fin d'études. Tout le reste, y compris le lore très riche qu'a mis en place Maître Joumyaku a été développé pour cette série.

Qu'avez-vous imaginé en premier, le métier de Géro (assassin) ? Ou le gag où Géro doit se marier pour que le clan ait un héritier ?

Joumyaku : Hum, je dirais que les deux sont intrinsèquement liés. Isolés, ce seraient des éléments moins impactant. Il me semble que j'ai pensé à la contrainte du mariage en premier, mais tout de suite après j'ai ajouté le métier de Géro, pour me permettre d'exploiter justement tous les ressorts autour de cette obligation maritale.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Comme vous avez des notions de dessins, est-ce que vos story-boards sont très directifs ?

Joumyaku : Je laisse à Maître Yoda toute liberté aussi bien en termes de design des personnages qu'en termes de mise en scène. Je m'occupe de l'histoire et des dialogues, mais je laisse la gestion de la pagination à maître Yoda.

Est-ce que la personnalité ou le rôle de certains personnages ont changé suite aux dessins de Maître Yoda ?

Joumyaku : Le dessin de Maître Yoda est incroyable, en effet, il m'est arrivé plusieurs fois en voyant certains personnages, de me dire " oh ce serait bien que je le réutilise plus tard dans l'histoire". Donc plus que leur personnalité ou leur rôle, c'est leur fréquence d'apparition qui a pu être influencée par le trait de Maître Yoda. Bien sûr, en tant que scénariste, je ne vais pas le jeter au milieu d'une scène sans que cela soit cohérent au niveau de l'histoire, alors je me note dans un coin et dès que je peux l'utiliser, je l'inclus dans un chapitre ou un arc narratif. Je fais aussi attention aux sondages de popularité auprès des lecteurs.

Est-ce que c'est ce qui s'est produit pour le personnage de Ushio ?

Joumyaku : C'est tout à fait ça.

Vous aviez déjà prévu la surprise concernant ce personnage ?

Joumyaku : Oui, cette surprise était déjà prévue. Ce qui n'était pas prévu initialement c'était de faire revenir aussi vite ce personnage.

Kinosaki est un " con artiste" mais avec une éthique : il/elle n'arnaque que des gens de la pègre. Pourquoi est-ce que ce compas moral vous tient à cœur ?

Joumyaku : Kinosaki est né(e) pour faire la paire avec le héros. Si l'on avait pris un personnage étranger au monde de la pègre, il aurait eu du mal à suivre Gero. Le duo aurait moins bien fonctionné. C'est pour cela qu'il fallait que Kinosaki œuvre aussi dans l'univers de ce monde de l'ombre.

Hitoshi Koike (éditeur) : C'est pour une raison d'équilibre des personnages et de possibilité scénaristique que j'ai suggéré que Kinosaki à l'instar de Gero se concentre sur arnaquer les membres de ce monde des bas-fond.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

En parlant de Kinosaki, comment est-ce que vous avez travaillé son design pour garder ce côté non genré ?

Mizuki Yoda : C'est en effet un personnage très difficile à créer. Il faut qu'il soit crédible aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que femme, que l'ambiguïté sur son genre persiste. Je me suis rendu compte que mes premières ébauches tendaient trop vers une beauté féminine. J'ai essayé de donner un petit peu l'avantage au côté masculin finalement pour réussir à trouver cet équilibre. Mais c'est le personnage qui a été le plus difficile à créer, pour l'instant.

On sent dans la dynamique entre Géro et Kinosaki un peu une similitude entre celle de Ryo Saeba et Kaori Makimura de City Hunter, où petit à petit le " nettoyeur" va expier les péchés de son passé et passer du côté de la justice. Est-ce un parallèle que vous avez en tête ou bien un hasard ?

Joumyaku : Lors des réunions de conceptions préliminaires pour ce titre, nous avons en effet établi une ligne directrice sur ce côté " un personnage qui va petit à petit quitter le monde de l'ombre pour aller vers la lumière ".

Hitoshi Koike : Il n'y a pas d'inspiration directe de l'univers de City Hunter, mais nous avons en effet cet univers de la pègre qui peut se faire écho dans les deux œuvres. Nous nous sommes intéressés à la progression des personnages, l'ambivalence de la relation entre les protagonistes. Je trouve intéressant que vous voyiez ce genre de parallèle sans que nous ayons pris d'inspiration directe, maître Joumyaku et Yoda ont su exploiter très intelligemment cet univers du monde de l'ombre.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Votre manga se passe dans le monde de la pègre, mais il y a aussi énormément d'humour. Par exemple, les gardes du musées dans l'arc Himekawa, ont souvent des armes et équipements improbables. Qui choisit d'ajouter ces petits détails humoristiques ?

Joumyaku : J'ai donné des directives sur le contenu de la scène et l'histoire, y compris ces petits détails concernant les armes. Mais tout ce qui est apparence, c'est maître Yoda qui en est responsable. Aussi bien le design des armes improbable que l'atmosphère du musée lui-même.

Ces petits gags sont là pour faire retomber la tension dans ce type de scènes ?

Joumyaku : Plus que pour faire retomber la pression, c'est pour que notre manga se démarque de toute concurrence. Dans n'importe quel autre manga de ce style, ces sbires auraient été armés de katanas, de couteau ou de pistolet, et ça me tenait à cœur que notre manga se distingue.

En parlant de se distinguer des autres manga, j'ai rarement vu un shônen où les protagonistes changent aussi souvent de tenue vestimentaire. C'est pour la même raison ?

Mizuki Yoda : En général, Maître Joumyaku indique dans son script qu'il est possible de changer le style de vêtements. Mais j'ai carte blanche pour le choix des tenues.

Comment trouvez-vous ces designs ? Vous lisez beaucoup de magazines de mode ?

Mizuki Yoda : Je lis en effet beaucoup de magazines de modes pour faire mes repérages. Mais si je ne trouve pas, j'utilise une application de coordination de vêtements.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Et pour les costumes improbables comme le scaphandre d'Ushio ?

Mizuki Yoda : Dans le cas spécifique du scaphandre d'Ushio, la demande de l'équiper d'un tel appareil vient du scénario. J'ai regardé beaucoup d'images de scaphandrier pour trouver l'inspiration.

Les experts ont tous des capacités très originales. Comment les imaginez-vous ?

Joumyaku : Nous discutons des expertises et des pouvoirs spécifiques lors des réunions éditoriales. Il arrive que certaines soient tout de suite adoptées alors que d'autres font l'objet de plusieurs allers-retours.

Hitoshi Koike : Se contenter d'utiliser seulement le poison dans ce manga aurait grandement diminué le champ des possibles d'un point de vue scénaristique. C'est pourquoi dès le départ nous avons décidé d'ajouter cette variété qui aujourd'hui est partie prenante de l'ADN de cette série.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Certains experts ont des techniques proches d'attaque de super-héros. Maître Yoda, comment mettez-vous en images les demandes de Monsieur Joumyaku ? Par exemple les attaques sonores de Naruko ?

Mizuki Yoda : Il arrive que certaines descriptions de pouvoir soient difficiles à visualiser. Nous en discutons ensemble, je ne me contente pas de chercher dans mon coin. Très souvent, nous avons une même vision d'ailleurs, par exemple dans le cas de Naruko, il a été décidé que ce sont les mots qui portent l'attaque, pas le son. C'est la bulle elle-même qui se dégage, le phylactère qui prend corps, se déplace et porte l'estocade.

Hitoshi Koike : C'est un travail d'équipe. Maître Joumyaku fait une proposition dans son script, Maître Yoda la met en scène ou fait une contreproposition et s'il faut, ils échangent encore un peu. Pour Ushio, quand le personnage lance ses gerbes d'eau, maître Yoda a suggéré de s'inspirer des tentacules d'un calamar ainsi que de ses projections d'encre. Au-delà de cette émulation constante qu'il y a au sein de ce duo de mangaka, une autre raison de leur succès d'équipe est qu'ils ont tous les deux la même volonté d'apporter de l'originalité. C'est pourquoi chacun s'efforce d'aller au-delà de ce qui a déjà été fait, aussi bien en termes de scénario, de dialogue, mais aussi de design et de mise en scène. Tout en restant très lisible, très compréhensif.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Monsieur Joumyaku, vous semblez adorer les jeux de mots. Que ce soit dans les noms des personnages qui ont un lien avec leurs expertises/professions/caractères. Mais aussi dans les histoires ou les chapitres bonus. D'où vous vient cette passion

Joumyaku : J'aime les jeux de mots, non seulement pour l'exercice de style, mais aussi, car ceux que j'utilise portent un message. Et je sais que de nombreux lecteurs y seront attentifs, se jetteront sur ces indices pour imaginer le pouvoir d'un personnage, reconstruire un puzzle par anticipation.

Hitoshi Koike : Gero et Kinosaki sont des noms tirés de stations thermales du Japon. Si vous connaissez les onsens japonais alors vous aurez une indication supplémentaire sur les caractères des deux personnages principaux.

Quand on commence une série en prépublication, il faut " ferrer" le lecteur. On commence par des arcs narratifs courts, mais très vite vous êtes passé sur des arcs un peu longs : 7 et 10 chapitres. Avant de refaire deux arcs courts de 4 chapitres chacun, puis sur un arc très long encore en cours avec plus de 17 chapitres. Comment et pourquoi jouez-vous sur la durée d'un arc narratif ?

Joumyaku : En fait, la durée des arcs est calculée sur le temps nécessaire pour exploiter tout le contenu de chaque histoire. Il n'y a pas d'astuce de rythme à proprement parler, mais on souhaite éviter la monotonie d'un rythme en quatre-temps : rencontre, élément perturbateur, combat, résolution. Il faut que la narration soit fluide, non seulement pour pouvoir gérer la tension, mais aussi pour permettre au lecteur de respirer et d'apprécier l'histoire.

En parlant d'équilibre, est-ce que vous connaissez déjà la fin de l'histoire et savez où vous voulez aller avec les principaux points clé ?

Joumyaku : J'ai une idée de la fin, mais je me préoccupe surtout de faire grandir et progresser mes personnages.

MARRIAGETOXIN © 2022 by Joumyaku, Mizuki Yoda/SHUEISHA Inc.

Maître Yoda, quel a été le plus gros défi en termes de dessin pour l'instant sur ce manga ? Et comment l'avez-vous surmonté ?

Mizuki Yoda : Au niveau du dessin, la plus grosse difficulté a été de faire des scènes où il y a des armes qui tirent. C'est très difficile, car c'est un domaine qui ne m'est pas familier du tout. Je ne suis pas trop fan de films de gangster ou autre. C'était vraiment le plus gros défi sur ce manga.

Avez-vous un message pour vos fans français qui vont découvrir votre manga à la rentrée ?

Joumyaku : Rien que pour les couvertures incroyables de Maître Yoda, ça vaut le coup. Alors si en plus vous ouvrez les pages, vous serez happés par les dessins magnifiques de Maître Yoda.

Mizuki Yoda : Au-delà du dessin, il y a une histoire d'une qualité inégalée mettant en scène des personnages parmi les plus originaux que j'ai vu dans des mangas. Donc j'espère que vous prendrez énormément de plaisir en lisant cette œuvre.

À l'instar des parents de Gero, vos parents, nous ont appelés, ils nous demandent pour quand sont vos mariages respectifs ? (rires)

Hitoshi Koike : C'est un secret (rires).

Merci aux Mangakas pour le temps accordé pour cette interview, à messieurs Hitoshi Koike et Mani pour leur accueil, aux équipes de Crunchyroll et de VME pour l'organisation de l'interview et bien sûr à Emmanuel Bochew pour l'interprétariat.

Marriage Toxin, Joumyaku (scénario) et Mizuki Yoda (dessin), éditions Crunchyroll, 7,29€