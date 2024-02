Mehdi Benrabah : "on est sur la même longueur d'onde que notre lectorat, mais juste pas sur le même tempo"

Nodame Cantabile, un josei emblématique du catalogue des éditions Pika, qui n'était disponible qu'en version numérique depuis plusieurs années revient au sein de la collection Masterpiece. Un écrin des plus dignes pour ce chef d'œuvre de Tomoko Ninomiya. Mehdi Benrabah, le directeur éditorial des éditions Pika nous explique pourquoi et comment s'est passé ce retour.

Nodame Cantabile est un ovni. Ce titre raconte les aventures de Nodame Megumi, une étudiante en piano au sein de la prestigieuse université Momogaoka. Autodidacte, dotée de l'oreille absolue, elle ressent la musique mais est incapable de lire la moindre partition. Elle est d'apparence négligée et vit pour les émotions.

Un soir, elle trouve son voisin de dortoir Shin'ichi Chiaki endormi devant sa porte, elle décide de le ramener chez lui…

Ce dernier est son opposé à tous les niveaux : fils d'un célèbre pianiste, il baigne depuis sa tendre enfance dans l'univers de la musique professionnelle. Maniaque et perfectionniste, il est la coqueluche de l'université, tout le monde a de grandes attentes envers lui…

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Maître Ninomiya arrive à faire progresser au fil des tomes non seulement la relation entre Nodame et Chiaki mais surtout leurs caractères, ils vont s'influencer l'un et l'autre, ainsi que l'incroyable pléthore de personnages iconique développés par la mangaka.

Le manga s'est vendu à plus de 39 millions de tomes dans le monde, a été adapté en dessin animé (3 saisons), en drama japonais, mais aussi en drama coréen. Deux films, un roman et une comédie musicale complètent la longue liste des adaptations de cette œuvre. N'en jetez plus, Nodame Cantabile s'est imposé comme un classique du genre. Raison principale pour sa présence au sein de la collection Masterpiece de Pika ?

Mehdi Benrabah le directeur éditorial des éditions Pika nous explique pourquoi et comment s'est passé ce retour tant attendu par les fans de la mangaka.

Linternaute.com : La collection Pika Masterpiece accueille Nodame Cantabile, un titre estampillé josei. Après avoir publié un shonen puis un seinen. Est-ce un équilibrage des cibles de publication souhaité ou bien est-ce un hasard ?

Mehdi Benrabah : C'est en effet une question d'équilibrage. Masterpiece est une collection très ambitieuse. Avec un tel nom, on nous attend au tournant, éditorialement parlant.

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Pour être éligible à ce titre, il faut croiser deux critères : premièrement être une œuvre reconnue comme " incontournable" - attention, un incontournable n'est pas stricto sensu un classique, celà peut être un titre plus récent. Et secondement, il faut que le titre soit porteur d'une thématique ou d'un genre qui a marqué l'histoire du manga.

Avec Rokudenashi Blues nous avons mis en exergue le genre du " furyo", avec Les Chroniques de la guerre de Lodoss - La Dame de Falis c'est la fantasy que nous mettons à l'honneur. Dans les deux cas, ce sont des titres emblématiques du genre, difficile de trouver mieux à propos d'ailleurs.

Pour ce troisième titre de la collection, nous avons choisi d'aborder le genre " tranche de vie". Et dans ce genre, très riche, nous avons choisi Nodame Cantabile, qui est un titre qui croise plusieurs styles par ailleurs : tranche de vie, musique, romance, comédie, drame… On peut aussi rappeler que c'est un titre écrit par une autrice, c'est important aussi à prendre en compte pour une collection autant mise en avant.

Nodame Cantabile est un titre qui est entré au catalogue Pika avant votre arrivée en tant que directeur éditorial. Racontez-nous votre rencontre avec ce titre ?

J'ai d'abord découvert l'autrice, Tomoko Ninomiya, par son travail sur Tensai Family Company à l'époque où je travaillais chez Asuka (racheté par Kaze par la suite).

L'éditeur chargé du titre en France avait déjà repéré le côté novateur et incontournable de cette autrice. Et j'ai eu la chance et le plaisir de travailler sur ce titre extrêmement riche. C'était une de mes premières expériences éditoriales. Chaque tome offrait déjà une densité de comédie incroyable et débordait de cette joie de vivre si propre à maître Ninomiya.

C'était un véritable plaisir que de pouvoir la retrouver chez Pika. D'ailleurs j'en profite pour préciser que Nodame Cantabile n'a jamais été en arrêt de commercialisation, le titre est encore disponible en édition numérique, seul son impression au format papier a été stoppée pour des raisons économiques.

Finalement, il y a un petit côté destiné à pouvoir retravailler le titre Nodame Cantabile. Je crois énormément aux signes. C'était déjà arrivé avec Rokudenashi Blues où j'avais perçu un signe lors de l'exposition anniversaire du Shonen Jump.

L'indisponibilité du titre dans sa version papier a généré pas mal de frustration

Moi même il me manque certains tome dans ma collection donc je comprends très bien cette frustration. Mais il y a une réalité économique dont on ne peut faire fi lorsque l'on est éditeur. J'ai rejoint les éditions Pika peu avant la fin de la série, on a publié jusqu'au bout et même les gaiden qui sont des extras à la série, mais à cette époque le titre peinait à trouver son lectorat.

Mais c'est un titre que j'ai toujours eu en tête, vous savez quand on est éditeur on a des centaines de projets que l'on met de côté en espérant trouver le bon moment pour donner ou redonner sa chance à tel ou tel titre.

Quand j'ai conçu la collection Masterpiece, Nodame Cantabile est l'un des premier titre qui m'est venu en tête. Mais il fallait un titre fort, avec l'aura du Jump pour lancer cette collection. C'est Rokudenashi Blues qui a fait office de locomotive de notoriété et qualité pour cette collection, et maintenant on peut publier des titres incontournables de l'histoire du manga qui ont une aura un peu moindre en France.

© Capture écran Rakuten

Les titres shōjo et josei semblent enfin trouver un écho médiatique et un équilibre financier. Qu'en pensez-vous en tant qu'éditeur ?

Quand j'ai rejoint les éditions Kaze, je suis assistant éditorial. Cela veut dire que je travaille sur des titres qui ont été choisis par les directeurs éditoriaux, à l'époque Raphaël Pennes et Josselin Monneyron qui poussaient des titres comme Fleurs bleues de Takako Shimura un manga de type yuri, autrice que l'on retrouve aujourd'hui au catalogue d'Akata. C'est à cette époque que j'ai découvert cette énergie qui émane des shojo et josei.

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Ils avaient cette volonté de pousser des mangaka pionnier ou pionnières, de repousser les limites du marché en France. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui de la maturité qui permet de se diversifier éditorialement. Attention cependant, ça n'est pas car le publique donne plus d'écho à un genre qu'il faut tout sortir n'importe comment, notre travail d'éditeur reste d'écrémer les titres, pour sortir de manière responsable des mangas de manière à ce qu'ils trouvent leurs publics.

Cette nouvelle édition se base sur l'édition anniversaire des 20 ans, paru au Japon en 2021. Est-ce que vous avez enrichi cette édition de votre côté ?

Tout à fait, c'est une édition que l'on a enrichi. La disponibilité de cette nouvelle édition au Japon change tout par rapport à ce que l'on a pu faire sur Rokudenashi Blues, on a un matériel incroyable et récent qui a servi de base. Les nouvelles couvertures de maître Ninomiya, redonnent un coup de jeune à ce titre qui date de 2001.

Un des leitmotiv de l'édition Masterpiece est la frise sur le dos des albums. Même sur Lodos qui ne possède que deux volumes nous l'avons implémenté.

Pour Nodame, on a pu utiliser une magnifique illustration chorale de Maître Ninomiya, avec tous les protagonistes. Qui est une magnifique double page du dernier chapitre de la série, où tous les personnages majeurs du titre sont alignés près d'un arrêt de bus.

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Nous avons eu l'autorisation - exceptionnelle - de modifier ce visuel. Nous l'avons découpé mais avons aussi apporté des micro modification pour que les ratio soient identique et avons ajouté des touches de piano. On a fait des effets de transparence avec Olivier Pacciani et notre graphiste Olivia, nous avons fait en sorte que l'image se fonde bien dans le design de notre jaquette. Certains personnages sont devant ou derrière l'arrêt, on a retravaillé un peu le dessin de Ninomiya-sensei.

Mon obsession pour une nouvelle édition est de proposer plus, pas de me contenter de changer la couverture. D'améliorer aussi bien le contenu que le contenant. Ainsi on contentera les fans de l'œuvre qui ont l'ancienne édition mais aussi un nouveau public.

Nous avons aussi eu le droit d'ajouter des pages couleurs qui ne sont pas présentent dans l'édition japonaise, chaque volume a 4 pages couleurs en début, en utilisant les illustration de l'édition en 25 tomes avec les couvertures que l'on appelle C1 et C4, mais aussi des illustrations publiés dans le magazine Kiss lors de la prépublication du titre. C'est vraiment une édition ultime qui bénéficie de tout ce qui est disponible autour de cette œuvre.

Les lecteurs vont être ravis.

C'est difficile pour des titres anciens de récupérer tout le matériel de l'époque, parfois même certains auteurs ont quitté une maison d'édition, il n'est plus possible de les contacter. Parfois le matériel est perdu ou détérioré.

Quand on travaille sur un titre comme Nodame Cantabile, est-ce que l'on change ses habitudes de travail et votre bureau est devenu une salle de concert classique ?

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Pas du tout. Quand je lis j'ai besoin d'un silence absolu. La musique est dans ma tête, pas en accompagnement extérieur. Par contre quand je joue aux jeux de société, j'apprécie d'avoir une musique d'ambiance et j'écoute tout type de musique.

Cette nouvelle édition est sortie au Japon en 2021, j'imagine que vous aviez hâte de pouvoir publier cette nouvelle édition en France. Comment on patiente ?

L'une des première chose que l'on apprend dans ce métier c'est la patience. Il faut être patient à toutes les étapes de la vie d'un manga. Et puis on a tellement de travail au quotidien pour être bien occupé.

Je me réjouis de voir des fans réclamer certains titres, même quand c'est parfois avec beaucoup de " véhémence". On a la chance de pouvoir développer énormément de projets, il n'y a pas un jour où l'on s'ennuie.

En ce qui me concerne, garder l'information de la sortie d'un titre dans un ou deux ans n'est pas du tout un fardeau, au contraire je me réjouis par anticipation de la réaction des fans lorsqu'ils apprendront la sortie de tel ou tel manga.

J'adore particulièrement lire les gens qui fièrement disent " ils m'ont enfin écouté, j'avais raison" alors que le contrat est signé depuis trois ou quatre ans. Au final, on est sur la même longueur d'onde que notre lectorat, mais juste pas sur le même tempo.

Sur ce type de réédition, vous abordez une nouvelle traduction ? Ou bien juste une nouvelle adaptation ?

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Nodame Cantabile, est une série qui a connu plusieurs traducteurs et traductrices lors de sa première publication. Pour les chapitres bonus qui enrichissent cette édition nous avons repris la dernière traductrice : Marie Sascar, on a gardé son ton, son regard sur la série. On en a profité pour revoir l'ensemble de la traduction et apporter de nombreux ajustements. Nous n'avons pas retraduit les près de 4 000 pages que représente cette édition, mais on est repassé sur toute pour vérifier le texte et revoir l'adaptation.

Encore une fois, nous sommes une société et il y a un schéma économique à respecter. Il n'était pas viable de reprendre toute la traduction à zéro.

Quel est votre meilleur souvenir du travail autour de cette nouvelle édition ?

Plus qu'un souvenir particulier, je préfère m'arrêter sur des personnages, sur certaines mécaniques de l'œuvre.

Nodame est imprévisible, elle a un vrai grain de folie. Chiaki ne sait pas composer avec son caractère, j'adore voir comment Nodame arrive à perturber ce dernier. J'aime particulièrement la phase où ce duo hyper original, passé leur phase de rencontre, s'apprivoisent et s'influencent mutuellement.

Sinon, Okuyama est vraiment ma mascotte, tout en lui est parfait, son chara design, son caractère, etc.

Cette édition s'est accompagnée au Japon de plusieurs expositions, est-ce que nous avons une chance qu'une telle exposition voyage dans notre pays ?

Les expositions sont en général à l'initiative des salons et festivals. En tant qu'éditeur on peut essayer de provoquer des impulsions. Pour l'instant il n'y a à ma connaissance rien dans les tuyaux. Il ne faut pas oublier que Nodame au Japon est un vrai phénomène. En France, on en est assez loin.

Pour la petite histoire on avait demandé à utiliser l'illustration que Ninomiya-sensei a réalisé pour l'exposition pour notre frise, mais cela a été refusé. Nous avons eu accès à toutes les images du manga et du magazine Kiss, mais rien au delà.

Avec l'explosion des K-Dramas, est-ce que vous avez contacté Netflix France pour leur rappeler que le J-drama de Nodame est excellent et ferait bien dans leur catalogue ?

On n'a pas ce genre d'approche, ni même de contact. Parfois les planètes s'alignent et on peut arriver en même temps qu'une sortie ou ressortie. On informe nos partenaires en amont de notre planning. Mais ce type d'alignement des planètes est plutôt entre les mains des éditeurs au Japon, qui eux vont orchestrer les licenciés et provoquer des synergies quand c'est possible. J'espère qu'en voyant la série paraître à nouveau en France cela va donner des idées à certaines plateformes en tout cas.

En parlant de marché, avec la crise économique les ventes de manga se tassent. Quelles sont les attentes pour cette réédition, quel niveau de vente serait une satisfaction ?

© Tomoko Ninomiya / Kodansha Ltd.

Le marché connaît en effet une baisse, moins importante chez nous d'ailleurs, on est plutôt sur une dynamique croissante sur la fin de l'année. Grâce à la diversité de notre catalogue et aux éditions collectors. En tout cas, je peux vous confirmer que la situation du marché n'enraye pas notre volonté de développer la collection Masterpiece ni de publier des titres challenges. La collection Masterpiece est une course de fond. Ces titres sont des incontournables qui doivent exister dans le paysage du manga. Et donc in fine dans le paysage francophone. Nodame Cantabile est une œuvre qui a influencé le genre et de nombreux auteurs.

En tant qu'éditeur, on se doit de porter et secouer le marché. Surtout à l'heure où le public est plus réceptif sur les titres de genre shojo et josei.

Maintenant, on fait confiance au bon goût des lecteurs pour donner sa chance à ce genre de titre. Noël est passé, mais faites-vous un cadeau, offrez vous Nodame Cantabile.

Nodame Cantabile, Tomoko Ninomiya, éditions Pika, sortie le 7 février 2024