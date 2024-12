Copic Acrea - la révolution du monde des stylos

C'est en grande pompe, à Tokyo, que .Too a lancé sa nouvelle gamme Copic Acréa. Ces stylos prisés des mangakas et auteurs de BD. L'Internaute était là et vous raconte cette incroyable cérémonie.

Tout d'abord un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, les marqueurs Copic sont parmi les plus réputés du monde. Lancée en 1987, la gamme Copic a été enrichie au fil des ans par de nouvelles gammes de couleurs. Mais depuis 1998 et le lancement de la collection Copic Ciao, il n'y avait pas eu de nouveaux produits, à proprement parler.

Alors, quand les ingénieurs de Copic ont proposé un nouveau produit révolutionnaire : les marqueurs Copic Acrea, les équipes marketing de .Too ont décidés - pour la première fois - d'organiser un événement de lancement en Juin 2024.

Par un heureux hasard de calendrier, nous étions à Tokyo et avons pu assister à ce lancement en grande pompe. Retour sur une journée palpitante.

Ebisu, la divinité préférée des commerçants. © VP

Le choix du lieu, hautement symbolique, est doublement parfait. La cérémonie a eu lieu dans le hall de présentation du sanctuaire Kanda Myoujin.

Tout d'abord, ce sanctuaire, fondé en 730, abrite en son sein trois divinités majeures : Daikokuten le saint patron des récoltes abondantes et du mariage. Ebisu, la divinité de la pêche et des affaires et enfin Taira no Masakado, symbole du courroux du peuple.

Les deux premières divinités ont fait de ce sanctuaire un lieu prisé pour les hommes d'affaires qui viennent prier pour la prospérité de leurs affaires.

Ensuite, ce sanctuaire est situé aux abords du quartier d'Akihabara, le quartier des geeks. Où de nombreux mangakas se rendent fréquemment.

© VP

Mais le fabricant ne s'est pas contenté de choisir un lieu emblématique pour le lancement des copics acrea. Il a confié la présentation de cette nouvelle gamme au duo Sakura Inoue et Karina Maruyama.

La première est une jeune actrice en pleine ascension. Elle enchaîne les performances remarquées dans de nombreux dramas japonais et ne devrait pas tarder à exploser sur nos écrans.

La seconde, est une ancienne joueuse de l'équipe féminine de Football du Japon (championne du monde en 2011 et médaillée d'argent aux JO de 2012), reconvertie en animatrice télévision depuis sa retraite sportive.



Il n'a fallu que deux minutes avant que la salle ne soit conquise par leur performance.

Les présentatrices ont réussi à montrer l'aspect innovant de cette nouvelle gamme au cours d'un dialogue intimiste et drôle entre elles deux.

© VP

Des anecdotes sur leurs vies quotidiennes au plaisir de gribouiller sur une feuille - ou un autre support - à l'aide d'un marqueur copic acrea.

La cérémonie ayant eu lieu un tout petit peu avant la fête des pères. Karina Maruyama a montré un tableau réalisé au copic acrea pour son père. Elle a même confié qu'elle préférerait que sa fille soit une artiste plutôt qu'une sportive.

Ce lancement en grande pompe a été accompagné de Café Pop-up store à Tokyo (du 14-16 Juin 2024) et à Fukuoka (du 29 au 30 Juin 2024). Très rapidement en rupture de stock, cette nouvelle collection en une semaine a dépassé les projections de vente à 180%. Sans la rupture temporaire de stock, le succès aurait probablement été encore plus grand.

Preuve que les Copics Acrea touchent une cible pertinente, avant même sa disponibilité à l'étranger (le produit est importé en France depuis le mois d'octobre 2024) de nombreux thread d'artistes sur reddit, twitter, instagram et youtube ont mis en avant ce produit innovant.

Mais au fait, c'est quoi Copic Acrea ?

© VP

Le nom Acrea est une concaténation des thermes Aqua et Create : création à base d'eau.

Les copics acrea sont une nouvelle gamme de marqueur à encre pigmentée à base d'eau. Cette encre, sans alcool, promet une meilleure tenue dans le temps et surtout est multisurface.

Avec ces stylos, vous pourrez dessiner sur le papier, le verre, la pierre, le bois, le métal, le plastique, le tissu ou le celluloïd. Parfait pour toutes les activités créatives.

Plus opaques, ces stylos permettent même de dessiner par-dessus une base réalisée au marqueur à alcool.

Aujourd'hui, la gamme Copic Acrea possède 24 couleurs. Mais ce chiffre est amené à évoluer avec le temps.