Naps accusé de viol : ce que l'on sait des plaintes

Le rappeur est accusé par trois nouvelles jeunes femmes de "viol" et "agressions sexuelles". Il doit déjà être jugé pour des faits similaires datant de 2021. Il conteste ces accusations.

Trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le rappeur Naps, Nabil Boukhobza de son nom civil. Il a été mis en examen dimanche 4 août pour "viol" et "agressions sexuelles" après les plaintes de trois jeunes femmes majeures, comme l'a annoncé le parquet de Toulon (Var). Selon des informations de BFMTV, l'une d'elles, âgée de 22 ans, s'est rendue en fin de matinée à la réception de l'hôtel dans lequel logeait le rapeur. Celle-ci prévient la gérante de l'hôtel des faits qui venaient de se produire, qui alerte elle-même les gendarmes. À leur arrivée sur place, ils découvrent les deux autres jeunes femmes dans la chambre avec l'accusé.

Naps a été interpellé vendredi 2 août dans un hôtel de la station balnéaire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var). Comme le veut la procédure dans ce genre d'affaires criminelles, il a été placé en garde à vue. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne s'est pas produit au festival de Fréjus en Live, dans les arènes de Fréjus. A la suite de cette garde à vue, il a été "mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles, puis placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention", a précisé à la presse Laurent Robert, le procureur adjoint.

Son avocat, Me Nabil Boudi, a expliqué à l'AFP que l'homme contestait "intégralement les faits et se [tenait] à disposition de la justice comme il l'a toujours fait", précisant qu'il était "très serein". Le conseil de Nabil Boukhobza se montre confiant : "À ce stade, les charges reposent uniquement sur les paroles des plaignantes et il faut attendre l'enquête. Si les charges avaient été si graves, mon client aurait été placé en détention provisoire", ce qui n'est pourtant pas toujours le cas. Dans les affaires de viols et d'agressions sexuelles, la flagrance est une exception, c'est l'enquête qui déterminera la véracité des accusations. Celle-ci a été confiée à la brigade de recherche de La Valette-du-Var et va se poursuivre sur commission rogatoire du juge.

Des faits similaires datant de 2021

Ce n'est pas la première fois que Naps est accusé de viol. Une autre femme a assuré avoir été violée dans son sommeil par le rappeur en automne 2021. Dans cette affaire, le juge d'instruction a ordonné mi-mai que le rappeur soit jugé devant la cour criminelle départementale de Paris. Pour rappel, le viol est considéré comme un acte criminel en France. Me Nabil Boudi a fait appel de cette ordonnance, réclamant un procès, le rappeur contestant "intégralement" et "avec la plus grande fermeté" ces faits, rappelle Le Monde. Naps s'est fait connaître en 2020 après avoir participé au tube Bande Organisée, puis en 2021 avec son titre La Kiffance.